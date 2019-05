Madagascar: Transport Suburbain - Les lignes D bientôt géo-localisées

Des contrôles inopinées ont été menées par l'ATT, le ministère des Transports, des représentants des éléments des forces de l'ordre et des représentants de la coopérative FIFIABE hier. Le non-respect des consignes, règlements et lois en vigueur ont été mis à nu pour de nombreux transporteurs.

La surprise a été totale pour les transporteurs de la ligne de transport D reliant Tana-Ivato et Tana-Ambohidratrimo hier. Des éléments des forces de l'ordre, des éléments civils composés d'une bonne délégation du ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et de l'ATT ou Agence des Transports Terrestres, ont effectué une descente inopinée à Vassacos. « Une opportunité pour évaluer les avancées du projet d'assainissement du transport suburbain faisant de la ligne D'une ligne pilote lancé au mois d'avril dernier » selon les dires du Gal Jeannot Reribake, Directeur général de l'ATT. Des irrégularités ont été ainsi observées durant la journée d'hier.

Pour n'en citer que quelques unes : des transporteurs n'ont pas encore respecté les consignes telles que la mise en place du numéro vert pour permettre aux usagers de déposer des doléances auprès de l'ATT ; les inscriptions telles que le nom de la coopérative, les informations relatives aux cahiers des charges n'ont pas encore été inscrites dans de nombreux véhicules ; des cadenceurs et des pointeurs n'avaient pas leur uniforme. Se voulant positif, Vonjinirina Ratefiarison, président de la coopérative FIFIABE note « l'importance des contrôles pour rétablir l'ordre et le respect des règlements en vigueur ». « La descente d'aujourd'hui a encore une fois démontré que les contrôles et les suivis devraient être régulièrement menés. Les conducteurs et receveurs se lâchent et sont souvent tentés d'enfreindre les lois. Avec une campagne d'éducation et de sensibilisation citoyenne auprès de tous les malgaches, un suivi systématique des mesures prises est la meilleure solution qui s'offre à nous pour pérenniser les acquis » a-t-il lancé.

Perspective. Le Directeur général de l'ATT a profité de l'occasion de cette descente à Vassacos hier pour marquer l'importance du projet d'assainissement de la ligne D. Dans la mesure où « l'amélioration devrait permettre de résoudre les problématiques inhérentes au transport suburbain ». Entre autres, le non respect des cahiers des charges : non respect des trajets, des usagers ou encore non respect des consignes mises en place par les transporteurs eux-mêmes. « C'est dans cette optique d'assainissement, d'amélioration des existants et de recherche de solutions pérennes aux problématiques du transport suburbain que les véhicules de la ligne D seront géo localisés d'ici trois mois », a annoncé le DG de l'ATT. Avant de noter que « les transporteurs ne pourront qu'y trouver des avantages ». Répondant aux besoins technologiques actuels, les GPS devraient permettre de tracer les mouvements des véhicules.

Donc d'en finir « une bonne fois pour toute au non respect des trajets » tant crié par les usagers des lignes de transport suburbain. Selon toujours le Gal Jeannot Reribake : « la géo localisation devra permettre d'améliorer la gestion du transport suburbain lui-même ». Un nouveau billetage devrait également être mis en place dans le cadre du projet pilote Ligne D. Un moyen devant permettre « d'améliorer les recettes des transporteurs » selon toujours les explications du DG de l'ATT. Un système qui - en plus, de limiter les tentatives de vols perpétrés par les conducteurs et les receveurs - devrait bien se marier au système de géo localisation. Des solutions ont été apportées quant au mode de gestion des transports suburbains. Une autre problématique n'a pourtant pas été évoquée durant la descente d'hier. Celle se rapportant aux embouteillages monstres qui minent la circulation dans la capitale (cause du non respect des trajets) et qui mérite une attention particulière des parties prenantes.