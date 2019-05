Madagascar: Français du monde - Présentation du « billet des entreprises » par Jean Daniel Chaoui

interview

Jean-Daniel Chaoi est directeur de la publication « Le Billet des entreprises » .mais aussi conseiller consulaire représentant les Français de Madagascar, et président de Français du Monde Madagascar. Le numéro 14 du magazine vient de sortir. Interview.

Vous dirigez une publication, « Le billet des entreprises ». Pourriez-vous nous la présenter ?

Le billet des entreprises est le magazine de Français du Monde Madagascar. Nous venons de sortir le n°14. Cela fait donc deux années d'existence pour notre publication. C'est un magazine numérique gratuit, de plus de 30 pages. Il est diffusé sur une liste propriété de Français du Monde Madagascar. Il peut être communiqué gratuitement. Il suffit d'en faire la demande sur la page Facebook du « Billet des entreprises ».

Quel est le concept de ce magazine ?

C'est un concept original dans la mesure où, les articles sont présentés par des illustrations et une phrase d'accroche. Si le sujet intéresse le lecteur, il suffit alors de cliquer sur le lien pour visionner l'intégralité de l'article. Mais nous avons aussi dans chaque numéro, un dossier central qui est constitué d'articles « in extenso » c'est-à-dire complets.

Et quel sont les sujets, la ligne éditoriale du magazine ?

Il est conçu sur deux thématiques: celle de l'économie et celle de la citoyenneté. Nous diffusons des informations concernant le monde économique à Madagascar et des infos pratiques franco-françaises et franco-malgaches. Nous préparons toujours un dossier central différent pour chaque numéro. Pour le n°14 c'est « la restauration rapide et les fast- food ». Le prochain dossier pour le n°15 sera sur « l'enseignement supérieur à Madagascar ». Les dossiers sont enrichis de plusieurs interviews qui sont réalisées par l'équipe de Français du Monde Madagascar.

Pourquoi avoir créé ce magazine ?

Dans le cadre de ma présidence de Français du Monde Madagascar, je rencontre des chefs d'entreprise, des décideurs de la société civile, des acteurs politiques. J'ai souhaité mettre en place un lien avec toutes ces personnes d'où « Le billet des entreprises ».

Présentez-nous le numéro que vous venez de publier.

Chaque numéro présente quatre thématiques : actualité, économie, politique et infos pratiques. Le dossier est centré sur la restauration rapide et les principaux fast-food à Tananarive. Le billet est aussi riche de plusieurs rubriques : « Ma petite entreprise » qui présente une jeune entreprise, « Rencontre avec » qui présente une association, une rubrique high tech et une rubrique concepts à la une avec « le black Friday » et « le flex office » dans le n°14. C'est un ensemble assez documenté et gratuit. Il est ouvert aux partenaires. D'ailleurs Midi Madagasikara est partenaire donc présent dans tous les Billets des entreprises.

Qu'est-ce que Français du Monde Madagascar ?

C'est une association reconnue d'utilité publique en France et légalement constituée à Madagascar qui œuvre pour aider les français résidents dans la grande île, mais aussi la population malgache dans ses rapports avec la France.

Donnez-nous des exemples concrets.

Nous recevons, dans nos bureaux à Ampandrianomby, les personnes de nationalité française ou malgache qui sollicitent nos services dans leurs démarches administratives : dossier de nationalité, transcription d'actes, démarches pour le mariage pour les couples mixtes, dossier retraites et santé, problèmes judiciaires, aides sociales, enseignement, bourses scolaires et scolarité. Nous aidons aussi à la constitution des dossiers de visas avant leur dépôt à TLS Contact pour optimiser leur chance de succès. Un dossier bien présenté et argumenté a plus de chance d'être compris. Pour tout contact nous téléphoner au 22 597 96 et consulter notre page facebook et francaisdumonde.madagascar@gmail.com