Sénégal: Baisse du chiffre d'affaires des « Activités financières et d'Assurance» au mois de février

Le chiffre d'affaires des services s'est replié de 1,4% en février 2019 indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).

Cette situation s'explique sous l'effet des baisses de ceux des « Services d'Hébergement et de Restauration» (-5,5%), des « Services d'Information et de Communication» (-3,5%) et des « Activités financières et d'Assurance» (-1,7%).

Cet abaissement a toutefois été atténué par les hausses notées dans les « Activités Immobilières » (+3,1%), le « Transport » (+2,5%), les « Activités de service et de soutien et de bureau » (+2,4%), les « Activités Spécialisées, scientifiques et techniques » (+2,3%) et les « Activités pour la santé » (+0,2%).

S'agissant du chiffre d'affaires du commerce, il a régressé de 4,8% en février 2019, par rapport au mois précédent.