Sénégal: UGB - JST et non-paiement de chambres, les étudiants se radicalisent

«Journées sans tickets illimitées» et non-paiement des chambres pour quatre (4) mois. C'est la décision prise par la Coordination des étudiants de Saint Louis (Cesl) en assemblée générale lundi dernier.

Rien ne va plus entre les Etudiants et l'administration de l'université Gaston Berger de Saint Louis.

Alors que la plainte du Recteur, le professeur Ousmane Thiaré, est déposée lundi 15 avril, sur la table du Procureur de Saint-Louis pour tirer au clair les actes de vandalisme récemment notés dans l'espace universitaire, la Coordination des étudiants de Saint Louis (Cesl) a décrété un nouveau mot d'ordre à l'issue d'une assemblée générale : journées sans tickets illimitées et non-paiement des chambres pour quatre (4) mois.

«Malgré l'appel incessant au dialogue afin de pacifier l'espace universitaire, l'administration reste statique sur ses positions et poursuit sa logique d'appliquer les résolutions inadmissibles de l'assemblée de l'université», lit-on dans un communiqué de la Cesl signé par son président, Daouda Sagna.

Dans le lot de réclamation, les étudiants fustigent toujours le retard du paiement des bourses, notamment pour les nouveaux bacheliers et le changement de taux des étudiants en cycle licence.

Face au retard des bourses et un campus envahi par les eaux usées, la Cesl opte pour le retour à ses traditionnelles méthodes de lutte syndicale ayant comme unique but de «rétablir l'étudiant dans son droit le plus absolu».

Non sans préciser qu'elle tolérera plus, sous aucun prétexte, «l'entrée des forces de l'ordre dans le campus qui nous rappelons n'a fait que semer désordre et désarroi lors de leur dernière intervention au sein du campus aboutissant à la mort de Fallou Sène».

La Cesl «dissout» le Saes

Au lendemain des actes de vandalisme, le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) avait observé une grève nationale de 48 heures et invité l'assemblée de l'université (Au) à traduire les auteurs devant le Conseil de discipline, avant de dissoudre la coordination.

La Cesl précise donc qu'il n'a jamais été question de saccages, de menaces ou d'attaques physiques contrairement aux accusations du Saes.

Selon les étudiants, «s'il y a une structure qui mérite d'être dissoute, c'est bien le Saes qui a su brûler aux yeux de toute la population sénégalaise, une loi nationale».

JOURNEES SANS TICKETS A L'UGB : Le CROUS perd 40 millions FCfa

Les journées sans tickets décrétés par la coordination des étudiants de Saint-Louis ont pour conséquence une baisse de 40 millions FCfa des recettes internes du Centre régional des œuvres universitaires (Crous) à la date du 18 avril.

En effet, dans un communiqué reçu à la rédaction, le Crous parle d'une grève de 696 heures des étudiants estimés à 29 jours représentant près de 360 millions aux repreneurs des restaurants universitaires. Le Crous regrette une «utilisation abusive des Jst comme moyen de lutte syndicale des étudiants de l'Ugb».

Par conséquent, le Crous dit «ne plus être en mesure de garantir des services permanents et de qualité à la communauté estudiantine si aucune mesure n'est prise pour arrêter cette situation».

Ce qui, indique le Crous, est «insoutenable pour le budget du Crous et menace les intérêts matériels et moraux des étudiants de l'Ugb que nous avons l'honneur et la mission de sauvegarder».

Le service de Pape Ibrahima Faye, directeur du Crous, appelle au dialogue mais surtout à la responsabilité des uns et des autres pour sauvegarder le bien commun et le bien être des étudiants dans le campus social.