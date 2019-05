Afrique: Mane, Matip, Salah - Deuxième finale d'affilée de Champions league

Liverpool a créé l'exploit mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions. Dominés 0-3 à l'aller en Espagne, les Reds ont renversé la vapeur pour s'imposer 4-0 devant le FC Barcelone.

Le match fera partie des retournements de situation les plus retentissants de ces dernières années. Dès la 7è minute, sur une erreur de Jordi Alba, Divock Origi ouvre le score. Avantage Liverpool à la pause.

Au retour des vestiaires, l'entrée de Giorginio Wijnaldum apporte plus de densité aux Anglais. le Néerlandais porte le score à 2-0 avant d'ajouter un 3è but. Alors qu'on s'acheminait vers la fin du match, suite à une malice de Trent-Arnorld, Origi s'offre également un doublé et la qualification à son équipe.

Sadio Mané et Joel Matip titulaires ont grandement contribué à cette rencontre. Mohamed Salah blessé et forfait a le plus cru à ce retour de son club. Ils disputeront une deuxième finale de Ligue des champions de l'UEFA d'affilée le 1er juin après celle perdue contre le Real Madrid l'année dernière.