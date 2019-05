Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO prépare les députés nouvellement élus à la pratique parlementaire

communiqué de presse

Le bureau de la MONUSCO en Ituri, à travers sa section des affaires politiques, vient de clôturer un atelier de formation, d'une semaine, en faveur des députés nouvellement élus et le personnel administratif et technique de l'administration de l'Assemblée provinciale. Cette session de formation, qui a regroupé une cinquantaine de participants, a porté sur le rôle, les attributions et la procédure parlementaire ainsi que sur le mandat de la MONUSCO et les questions liées au genre.

Selon les organisateurs, cet atelier avait pour mission d'aider les nouveaux membres de l'Assemblée provinciale de l'Ituri à se familiariser avec les principaux instruments de gouvernance parlementaire.

« L'objectif de cette session, c'est de préparer les députés nouvellement élus afin qu'ils soient à même de répondre aux attentes de la population qui les a élus », précise Madame Claudine Chassigneux, responsable de la section des Affaires politiques de la MONUSCO en Ituri.

A l'unanimité, les députés dont la plupart vont exercer pour la première fois la fonction parlementaire, se réjouissent des connaissances acquises qui vont leur permettre de remplir efficacement leur rôle pour le développement de la province de l'Ituri.

« Nous avons été édifiés dans plusieurs domaines. Nous avons appris les techniques d'élaboration du budget, de l'audit provincial et de la rédaction des rapports parlementaires. Nous avons également appris la procédure de contrôle du gouvernement à travers des motions ainsi que les us et coutumes parlementaires », indique l'honorable Hubert Berocan.

Plusieurs thématiques en rapport avec le travail des parlementaires ont été abordées au cours de cet atelier. Il s'agit notamment des fonctions, rôles et procédures parlementaires ; les droits et obligations des députes provinciaux et le mandat de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies.

M. Guy Joel Bonyoko, responsable de la division provinciale des relations avec le parlement, n'a pas de doute que cette formation a permis d'accroitre la connaissance des participants pour bien remplir leur rôle en faveur de la population.

« Quand nous sommes arrivés au niveau de l'assemblée provinciale, il y a beaucoup de concepts qu'on ignorait. Cette formation va nous permettre de contrôler les actions du gouvernement, faire pression sur les ministres. Nous espérons qu'avec cela, nous pouvons contribuer au décollage de la province ».

Le gouverneur intérimaire de la province de l'Ituri, Pacifique Keta Upar, et le président de l'assemblée provinciale, Banga Tchombe Siméon, n'ont pas manqué de remercier la MONUSCO pour avoir eu l'idée d'outiller les députés provinciaux nouvellement élus afin qu'ils soient à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions.