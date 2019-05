Ile Maurice: Agression - Il est passé à tabac par son neveu

Il craint pour sa sécurité. Ce maçon, habitant à Petit-Sable et âgé de 28 ans, a porté plainte hier, mardi 7 mai, contre son neveu et l'ami de ce dernier après avoir été menacé et tabassé par eux.

L'histoire remonte à samedi dernier. Le maçon était chez lui lorsque son neveu a débarqué avec un ami pour discuter d'un paiement. Très vite, les esprits se sont échauffés et le neveu, aidé par son ami, a commencé à frapper son oncle. Ce dernier a été blessé à la tête, aux mains, aux jambes et au torse. Il a dû être transporté à l'hôpital pour des soins.

Mais le calvaire du maçon ne s'est pas arrêté là. Peu après qu'il ait regagné son domicile, le neveu et son ami sont revenus le voir à nouveau pour le menacer. «Sa pa pou fini koumsa mem. To pou re gagn to zafer» lui auraient lancé les deux hommes.