Ile Maurice: Menaces terroristes - L'épouse du «lecturer» donnera sa version des faits demain

Elle a comparu en cour de Rose-Hill ce mercredi 8 mai. Shanaz Muhammed, arrêtée samedi dernier, fait face à une charge provisoire de la Prevention of Terrorism Act (PoTA). Elle a été reconduite en cellule et donnera sa version des faits aux enquêteurs demain en présence de son homme de loi, Me Assad Peeroo.

Shanaz Muhammed, 54 ans, a quitté l'hôpital Jeetoo hier. Elle y était admise depuis son arrestation samedi dernier. Demain, elle sera aux Casernes Centrales et sera confrontée aux données de l'ordinateur de son mari, Feizal Muhammed et à ses appels téléphoniques. Ce dernier, originaire de Vallée-Pitot, s'est installé depuis des années en Grande-Bretagne, où il a obtenu la nationalité britannique. Marié, il fait le va-et-vient entre la Grande- Bretagne et Maurice. Ce père de famille est qualifié d'homme sans histoire dans la région de Montréal, Coromandel, où il a élu domicile depuis son retour au pays l'an dernier. Il vit dans une maison qui a été mise à sa disposition par des proches. Dans cette région de Coromandel, cet homme ne fréquente qu'une madrasa et fait des causeries de temps à autre.

Le couple a été appréhendé par l'équipe de la Cybercrime Unit du Central Criminal Investigation Department samedi. Le chargé de cours est soupçonné d'avoir, avec la complicité de son épouse, envoyé des courriels au bureau du Premier ministre faisant état de menaces terroristes. Il est suspecté d'être l'auteur des fausses alertes à la bombe visant le Bagatelle Mall, les mairies de Quatre-Bornes et Port-Louis, de même que la Cour suprême.

Les téléphones du couple et l'ordinateur de Feizal Muhammed ont été saisis pour être examinés à l'IT Unit de la police. Dans une première partie de sa déposition, avant d'être admise à l'hôpital en fin d'après-midi de samedi, Shanaz Muhammed a nié toute implication dans ces affaires.