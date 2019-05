Congo-Brazzaville: Foire "Djoka pê Ouesso" - Un tournoi de volleyball sera au rendez-vous

Le comité d'organisation de l'événement, conduit par le député Léonidas Carel Mottom Mamoni, s'est entretenu le 7 mai, à Brazzaville, avec la Fédération congolaise de volleyball ( Fécovo), conduite par Jean-Claude Mopita. Les deux parties ont abordé les questions techniques liées à la bonne organisation de la compétition.

La réunion dite technique et de prise de contact s'est déroulée en présence du secrétaire général de la ligue départementale de volleyball de la Sangha ainsi que de la vétérane 2018-2019 du volleyball congolais et ambassadrice de "Djoka pê Ouesso", Sara Ahoui. "Djoka pê Ouesso" ou « Allons à Ouesso » est un événement sportif et culturel qui regroupera plusieurs activités durant la période des vacances. Parmi ces activités, sont prévus un tournoi de volleyball et une Coupe de cacao en version football qui débuteront le 21 juillet.

Selon les membres du comité d'organisation de cet événement, le tournoi de volleyball permettra la relance de ce sport dans le département de la Sangha. « Lorsque nous avons lancé ce projet, les animateurs du volleyball congolais nous ont contactés afin que nous travaillions ensemble pour rechercher les talents de cette discipline qui somnolent dans nos départements. Nous devrons travailler sur la pépinière puisque d'autres pays connaissent déjà les futures stars dans presque toutes les disciplines », a précisé Léonidas Carel Mottom Mamoni.

Quatre équipes participeront à ce tournoi dont deux de Brazzaville et deux de la Sangha. Quelques équipes de la catégorie minime y livreront des matchs de gala. Les frais de transport des équipes, de logement et d'équipement seront pris en charge par les organisateurs de Djoka pê Ouesso. La Fécovo apportera les ballons, les techniciens, les arbitres et contribuera à donner au tournoi un sens officiel. « A Ouesso, nous allons pratiquer le volleyball à fond, au plus près de la population. La Fédération sera présente. La discipline ainsi que les volleyeurs seront valorisés lors de cet événement », a declaré Jean-Claude Mopita, président de la Fécovo.

Les matchs se dérouleront soit à la place de la cathédrale sur l'avenue Marien-Ngouabi, soit sur l'espace situé vers la BDEAC. Afin d'immortaliser ce tournoi, les trophées de volleyball seront remis en même temps que ceux de la coupe de football, en présence de tous les invités. Les deux finales auront lieu le même jour, selon le programme provisoire. Au terme de ce tournoi, la Fécovo mettra en place un centre de formation de volleyball qui sera dénommé centre Léonidas-Carel-Mottom-Mamoni.

Notons que Djoka pê Ouesso est un projet multisectoriel qui, à partir de juin, va mobiliser l'attention et le dynamisme de chaque jeune du pays.