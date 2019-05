Togo: Les Démocrates annoncent une purge au prochain Congrès extraordinaire

Cette annonce visiblement n'est qu'en réaction à un nouveau communiqué sorti le 03 Mai dernier, par les auteurs de cette affaire de destitution du président national Nicodème Yao Habia et du porte-parole, Gérard Akoumey, soit plus d'une semaine après la conférence de presse du bureau national et des responsables fédéraux qui réaffirmaient leur confiance en ces derniers.

Un communiqué signé dit-on par le Secrétaire général, qui confiait les charges de président intérimaire à Théophile Adjangba jusqu'alors Vice-président du parti.

Selon un responsable du parti, contacté ce mercredi matin par notre rédaction, "c'est évident que ce congrès va faire le ménage". Une nouvelle position qui efface celle précédente qui entendait continuer la route avec tout le monde.

Pour justifier ce revirement, notre source indique qu' "on ne va plus tolérer en notre sein des gens qui travaillent avec le pouvoir en place et nuisent à la noble lutte du peuple togolais". "La date exacte de ce congrès sera annoncée bientôt", promet cette source.