Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Albert Flindé présente le "Mouvement Tonkpi Rhdp 2020"

Soucieux de la victoire écrasante du Rhdp dans la région du Tonkpi à la présidentielle de 2020, « le Mouvement Tonkpi Rhdp 2020 » a organisé sa rentrée solennelle le vendredi, à la mairie de Man.

Ce mouvement créé par l'ancien ministre Albert Flindé a décidé de faire en sorte que le Tonkpi soit totalement le bastion du Rhdp.

« Nous sommes fils du Tonkpi. Nous sommes des cadres du Rhdp. Nous avons décidé avec le concours des élus et cadres de nous inscrire dans le dynamisme insufflé par le Chef de l'État.

Nous avons opté pour le Rhdp parti unifié. C'est ce parti qui cadre avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Le Rhdp a changé la Côte d'Ivoire.

Il est en train de conduire le pays à l'émergence et il est une garantie pour nous tous et les générations à venir », a d'entrée déclaré Albert Flindé devant des élus, cadres et des militants de ce parti venus de toute la région.

Poursuivant, il a indiqué que les membres du « Mouvement Tonkpi 2020 » iront sensibiliser les populations en parlant des actions du Chef de l'État. « Nous allons aider les structures de base du Rhdp dans leur mission.

Nous irons vers tous les fils et filles du Tonkpi d'ici et de la diaspora afin que chacun prenne le train du Rhdp avec nous. Nous sommes les soldats d'Alassane Ouattara et nous sommes en mission pour parler de lui et du Rhdp qu'il préside. 2020 est notre objectif principal », a-t-il ajouté.

Albert Flindé avait à ses côtés plusieurs cadres notamment, Dr Yté Wongbé, l'honorable Diéty Félix. Albert Flindé a annoncé que le mouvement fera le tour de tous les départements du Tonkpi avant de terminer par un hommage au Chef de l'État à Man.