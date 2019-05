Sénégal: Tourisme - Selon le ministre Alioune Sarr, «435 milliards ont été captés en 2018»

Rehausser la part de marché dans le tourisme mondial, particulièrement dans la sous-région en développant l'ingénierie touristique en mode Fast track, c'est ce à quoi le ministre du Tourisme et des transports aériens Alioune Sarr a invité ses services tout en relevant que le tourisme, pour l'année 2018, a généré 435 milliards au Sénégal. C'était hier, mardi 07 mai, au terme d'une visite d'imprégnation et de déclinaison de sa feuille de route.

L'économie touristique mondiale se porte au mieux. Rien qu' «en 2018, le tourisme mondial a généré 1600 milliards de dollars dont 435 milliards de francs CFA captés par le Sénégal. Et ce, en dépit de la sous-exploitation du tourisme culturel, balnéaire, de la non-valorisation des sites communautaires, de l'inexploitation du tourisme de niche... », a dit le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr. Il effectuait hier, mardi, à Dakar une visite d'imprégnation et de déclinaison de sa feuille de route avec les services centraux relevant de son département ministériel.

Du service régional du tourisme de Dakar, au commissariat spécial du tourisme en passant par l'Ecole nationale de formation hôtelière et touristique, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) et l'Agence sénégalaise de promotion touristique, le ministre a invité à aller en mode Fast-track tel que souhaité par le Président Macky Sall. «Je vous invite à aller en mode fast track. Car, il n-y a pas lieu de perdre du temps. Tous les investisseurs nonchalants doivent être écartés. Parce que nous avons des rendez-vous très importants à honorer et dont le plus proche, est celui du Forum mondial de l'eau en 2021, les jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 et tant d'autres sommets à dimension internationale. Donc, ne laissez aucun investisseur qui soit vous retarder avec de beaux discours, accompagné d'un bon business plan alors qu'il n'a pas encore mobilisé les ressources financières nécessaires pour démarrer le projet», a dit le ministre au directeur général de la Sapco Aliou Sow. Il faisait allusion aux lenteurs notées dans la construction d'infrastructures hôtelières dans les zones de Pointe Sarène et Mbodiène.

Au directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) Mouhamadou Bamba Mbow, le ministre dira ceci: «Il y a énormément de choses à développer en terme d'ingénierie touristique et culturelle pour être leader dans la sous-région. Nous avons le potentiel, mais avec plus d'engagement dans un esprit de développeur et en mode fast track, nous atteindrons les objectifs fixés par le président Sall au compte de son quinquennat. Et pour cette feuille de route, je veillerai particulièrement à sa mise en œuvre par des rencontres périodiques me permettant d'évaluer». S'adressant aux responsables du service régional de Dakar, Aliou Sarr les a invités à développer le tourisme d'affaires dans la capitale Sénégalaise... Selon lui, «Gorée, monument de la renaissance, Soumbédioune... sont des lieux très importants à valoriser pour booster le tourisme d'affaires dans notre capitale». Au Commissariat spécial du tourisme, le ministre a émis son souhait de renforcer le dispositif sécuritaire dans les hôtels et autres lieux touristiques au regard de la place et du rôle que la sécurité devra jouer pour participer au développement du tourisme.