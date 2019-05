Sénégal: Disparition du Cheikh Béthio - Les thiantacounes dans la consternation à Médinatoul Salam

24h après le verdict sur l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam (commune de Malicounda), dans le département de Mbour, la volonté divine s'est abattue sur Béthio Thioune dit Cheikh autorisé à aller se soigner hors du pays, à Bordeaux en France, depuis plusieurs semaines.

En début de semaine, jugé par contumace, le Cheikh s'est vu confisquer tous ses biens, et a été condamné solidairement à payer une somme de 200 millions de francs avec une quinzaine de ses disciples, en plus d'une peine de 10 ans de travaux forcés à son encontre.

A l'annonce de la nouvelle du décès, une marée de Thiantacounes a convergé vers la demeure du Cheikh à Médinatoul Salam. Dans le domicile du Cheikh Béthio, un hommage d'un autre genre lui est rendu.

Des Khassidas (poèmes) à la gloire du prophète Mohamed, de Serigne Saliou Mbacké et de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba sont chantés. Des hommes et des femmes sont assis à même le sol ou sur des nattes, gagnés par de fortes émotions et la consternation.

En face d'eux, deux des épouses de Feu Cheikh Béthio Thioune, Mmes Aïda Diallo et Adja Déthié Pène sont assises dans des fauteuils, les visages recouverts de voiles. Le début d'un deuil se fait sentir. Un lourd silence les envahit.

Bon nombre de disciples se regardent, sans retenue. Au bout d'une heure de communion et de recueillement avec des Thiantacounes totalement émus par la volonté divine, les deux dames se retirent dans la demeure du Cheikh.

La présence des gendarmes est effective tout autour de la foule et devant la demeure du Cheikh. Des Thiantacounes en transe, tombent en syncope, des scènes d'hystérie sont notées.

Des talibés affectés sont évacués sur des brancards par les soldats du feu. Les premières conséquences du décès du Cheikh des Thiantacounes se sont fait entendre du côté de la Maison d'arrêt et de correction et de Mbour où croupissent une quinzaine de Thiantacounes fixés, 24 heures auparavant, sur leur sort par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour. Selon nos sources, les Thiantacounes, accusés dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, sont condamnés et ne réalisent pas encore ce qui leur est arrivé.

Certains d'entre eux ont fait des scènes en se cognant contre les murs. Ils ont rejoint leurs cellules plutôt que d'habitude. Une présence renforcée des Forces de sécurité a été noté à la Mac de Mbour. En l'absence, d'une concertation organisée à Médinatoul Salam, les quelques informations ramassées font part de l'arrivée d'un des fils de Béthio Thioune à Médinatoul Salam.

En début de soirée, une organisation est visible pour accueillir des Thiantacounes qui viennent de partout. Un camion équipé de sonorisation et d'un dispositif d'éclairage prend place dans la cour du Cheikh. Des camionnettes remplies d'ustensiles de cuisine sont garées dans la cour et d'autres chargées de sachets d'eau.

Des talibés perturbés par la perte de leur Cheikh s'en prennent inconsciemment aux quelques cameramen et journalistes présents sur les lieux. Certains parmi eux, plus calmes, les invitent à une présence plus discrète et à ne pas prendre des images.

L'équation de la survie d'un mythe ?

Médinatoul Salam et les Thiantacounes dans le deuil, c'est tout à fait normal. Interrogation ? Derrière le décès de Cheikh Béthio Thioune, toute une communauté est sous le choc. Dès lors se pose la survie d'un mythe, avec cette tournure tragique. La sentence sur la tête de l'hydre a laissé place à la volonté divine.

Des Diawrignes (Chambellans) vont demeurer sans leur Cheikh. Le bâton de commandement va-t-il devenir orphelin. Somme toute, le Chambellan du Cheikh, entre les liens de la détention, les épouses du Cheikh «muettes», la lignée affectée.

Toute les monde est dans l'expectative. Personne ne dit mot. La foi, toujours en bandoulière, les Thiantacounes n'en reviennent toujours pas. Barra Sow et Ababacar Diagne ont vécu leur foi jusqu'au bout, la mort.

Béthio Thioune dit Cheikh, le talibé de feu Serigne Saliou Mbacké, l'expression ou l'incarnation d'un idéal qui, à coup sûr, va entrer dans une phase de mutation ou de transition. Qui aura l'aura des foules et le charisme d'encenser des disciples complètement à la volonté d'un Cheikh impliqué dans la vie politique, économique et sociale du Sénégal ?