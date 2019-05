Angola: Ouverture à Luanda de la Foire alimentaire 2019

Luanda — La "Foire alimentaire 2019" du ministère de l'Industrie a ouvert ses portes à 10 heures de ce mercredi dans la zone économique spéciale de Luanda-Bengo (ZEE), avec la participation de 66 entreprises des secteurs de l'alimentation, des boissons, de la distribution et de la logistique.

Selon le porte-parole de l'organisation, Cláudio Moreira, les conditions sont réunies pour mener à bien l'événement, qui vise essentiellement à générer une interaction forte entre les différents opérateurs du secteur de l'alimentation, des boissons, de la distribution et de la logistique.

Selon Cládio Moreira, le ministère de l'Industrie entend par cet événement que la chaîne entre la production et la distribution soit plus fonctionnelle et plus vigoureuse, d'où la fusion de ces opérateurs du secteur de l'alimentation, des boissons, de la distribution et de la logistique afin de présenter ce que le pays produit réellement et peut offrir aux consommateurs.

Avec cette initiative, le ministère de l'Industrie entend également générer un facteur d'agrégation pour l'industrie nationale et donc largement favorable au consommateur final.