Togo: Débat serein à l'Assemblée

Les députés sont de retour à l'Assemblée pour l'examen des réformes institutionnelles et constitutionnelles. La commission des lois a achevé mardi ses travaux sur ces textes importants.

On connaît plus ou moins la teneur du projet. Il comprend la limitation du mandat présidentiel (deux termes de 5 ans) et l'introduction du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.

Dans l'entourage du gouvernement, on assure avoir pris en compte les recommandations formulées par l'expert constitutionnel de la Cédéao et même être aller plus loin dans les innovations.

Les élus entendent examiner sereinement le projet pour parvenir à la meilleure mouture possible.