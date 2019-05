Congo-Brazzaville: Kouilou - Le conseil départemental tient sa sixième session ordinaire administrative

Les travaux, ouverts le 7 mai par le président de l'assemblée locale, Alexandre Mabiala, dureront dix jours.

Les conseillers départementaux du Kouilou plancheront sur douze affaires au total, entre autres, l'examen du projet de délibération portant participation du conseil à l'établissement de la tranche départementale de la carte scolaire ; l'examen du projet de délibération portant signature des conventions de partenariat avec les acteurs au développement tels Groupe IBIS, Association jeunesse et développement, Programme enfant, eau, hygiène et assainissement en milieu rural, etc ; l'examen du projet de délibération portant adoption du plan d'urgence contre les catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations, etc.

Ouvrant les travaux, Alexandre Mabiala a rappelé que désormais, la gestion transversale des questions de santé, de l'école, de sport, de culture, de routes départementales, de la pêche, de l'agropastorale et bien d'autres encore consacre le renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative au sein de son institution. Il a ainsi invité les détenteurs des terres coutumières du département du Kouilou à se conformer à la loi n°21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. L'orateur a, en outre, salué quelques réalisations et projets du gouvernement de la République.

«Je voudrais, donc, ici et maintenant, au nom de la population du département du Kouilou, saluer l'engagement politique du président de la République pour la construction du barrage hydro-électrique de Sounda, et souhaiter de tous nos vœux le succès de ce projet emblématique pour le Congo », a-t-il déclaré.

En plus des affaires à traiter, la première journée a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs à la stèle de Loango par Alexandre Mabiala et le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou.