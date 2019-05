Congo-Kinshasa: Handball - Le pays et le Cameroun qualifiés pour les 12es Jeux africains au Maroc

Sur décision de la Confédération africaine de handball (Cahb), les sélections féminines et masculines des deux pays prendront part aux jeux prévus pour août prochain au royaume chérifien.

Selon le courrier de l'instance faîtière du handball africain daté du 6 mai, les équipes nationales masculines et féminines du Cameroun et de la République démocratique du Congo (RDC) sont qualifiées pour les douzièmes Jeux africains.

La Cahb demande ainsi à la Fédération de handball du Congo (Féhand) de lui transmettre, au plus tard le 20 mai, l'accord du ministère des Sports pour la participation effective des équipes nationales congolaises. Rappelons que les sélections de la RDC et du Cameroun avaient été les seules à participer au tournoi qualificatif de la zone 4 (Afrique centrale), organisé du 23 au 25 avril à Kinshasa, dans les versions féminines et masculines.

Les Léopards hommes avaient pris leur ascendance sur les Lions indomptables du Cameroun au terme des deux matchs aller et retour (vingt-neuf buts à trente-deux pour le Cameroun au match aller, et vingt-six buts à vingt-deux pour la RDC au match retour). Les dames des deux pays avaient fait également jeu égal à l'issue de la double confrontation. (vingt-quatre buts à vingt et un pour les Camerounaises au match aller, et vingt-deux buts à vingt-cinq pour les Congolaises au match retour). La Cahb a pris la décision d'accorder la qualification aux deux pays afin de représenter l'Afrique centrale au rendez-vous sportif au royaume chérifien.