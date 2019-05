Burkina Faso: Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 8 mai 2019

communiqué de presse

CONSEIL DES MINISTRES

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE CINQ (05) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale :

- un décret portant création, composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD).

L'adoption de ce décret permet à la CONAD de prendre en compte les nouvelles orientations du cycle III de la décentralisation en vue d'accélérer le développement économique à la base.

I.1.2. Pour le compte du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- un décret portant ouverture de crédits au budget de l'Etat, exercice 2019 à titre d'avances au profit du ministère des Droits humains et de la promotion civique.

Ce décret consacre l'ouverture d'un montant d'un milliard cinq cent quatre-vingt-dix millions huit cent cinquante mille (1 590 850 000) F CFA, représentant exclusivement les crédits de paiement au titre de l'année 2019 du ministère des Droits humains et de la promotion civique.

L'adoption de ce décret permet de mettre à la disposition dudit ministère, des crédits nécessaires pour son fonctionnement.

I.1.3. Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- un décret portant modification du décret n°2017-261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 mai 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Haut conseil du dialogue social (HCDS).

L'adoption de ce décret permet de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du Haut conseil du dialogue social.

I.1.4. Pour le compte du ministère des infrastructures :

- un décret portant déclassement de la rue de desserte entre la Brakina SA et la Direction régionale des infrastructures du Centre sise à Kossodo au profit du ministère des Infrastructures.

L'adoption de ce décret permet de déclasser la rue de desserte entre la Brakina SA et la Direction régionale des infrastructures du Centre sise à Kossodo au profit du ministère des Infrastructures et d'incorporer la superficie dégagée dans le domaine privé de l'Etat.

I.1.5. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique :

- un décret portant mesures de sécurité du transport des matières radioactives.

Ce décret prescrit les mesures de sécurité à observer pour prévenir tout incident d'accident, de vol, de sabotage ou d'acte malveillant dans le transport des matières radioactives. Il précise également les consignes pour agir avec célérité en cas d'incident malgré les mesures de prévention.

L'adoption de ce décret permet l'application effective de l'article 18 de la loi n°032-2012/AN du 8 juin 2012 portant sûreté, sécurité nucléaires et garanties.

I.2. AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN, LE CONSEIL A ADOPTE DEUX (02) RAPPORTS.

I.2.1. Pour le compte du ministère de la Justice :

- un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours du personnel du corps des greffiers de la session de 2018 et à la demande d'autorisation de recrutement sur concours professionnel et direct au titre de l'année 2019.

Pour la session de 2018, au titre des concours professionnels, sur trente-deux (32) postes à pourvoir, vingt-neuf (29) ont été effectivement pourvus dont vingt (20) pour les greffiers en Chef et neuf (09) postes de Greffiers. Au titre des concours directs, les cent (100) postes prévus ont été pourvus dans les trois (03) concours ouverts.

Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au titre de l'année 2019, de vingt (20) Greffiers en Chef, de dix (10) Greffiers et de cinq (05) Secrétaires des greffes et parquets pour les concours professionnels et le recrutement de soixante-dix (70) Greffiers et de trente (30) Secrétaires des greffes et parquets pour les concours directs.

I.2.2. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- un rapport relatif à deux (02) décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants à l'Université Nazi Boni dans les emplois de Professeur titulaire, de Professeur titulaire hospitalo-universitaire et de Maître de conférences.

L'adoption du premier décret permet la création de huit (08) emplois de Professeur titulaire et de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de quatre (04) emplois de Maître de conférences, de vingt (20) emplois de Maître-assistant et de Maître-assistant hospitalo-universitaire.

L'adoption du second décret permet la nomination de deux (02) Professeurs titulaires, de six (06) Professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de quatre (04) Maîtres de conférences à l'Université Nazi Boni.

II. COMMUNICATION ORALE

II. Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat a présenté au Conseil l'état de mise en œuvre des reformes « Doing Business » et l'état de fonctionnement du dispositif de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso.

L'évaluation des pays par le groupe de la Banque mondiale à travers le rapport « Doing Business » se fait sur la base d'indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriétés, le paiement des impôts et taxes, l'exécution des contrats, l'obtention des prêts et le commerce transfrontalier.

Le Conseil a donné des orientations aux ministres en charge du dossier pour la prise de dispositions idoines devant permettre une mise en œuvre des reformes « Doing Business » dans le but d'améliorer les performances de notre pays dans le climat des affaires.

III. NOMINATIONS

III. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES A. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

- Monsieur Vincent SAWADOGO, Mle 28 130 D, Administrateur civil, est nommé Directeur de cabinet ;

- Monsieur Salif OUATTARA, Mle 23 563 D, Administrateur civil, est nommé Secrétaire permanent du Suivi des pèlerinages religieux (SP/SPR).

Sont nommées Gouverneurs de régions, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Edgar Sié SOU, Mle 28 405, Administrateur civil, Région de la Boucle du Mouhoun ;

- Madame Joséphine K. KABORE/APIOU, Mle 25 760, Administrateur civil, Région des Cascades ;

- Monsieur Sibiri de Issa OUEDRAOGO, Mle 23 593, Administrateur civil, Région du Centre ;

- Monsieur Antoine N. OUEDRAOGO, Mle 28 137 M, Administrateur civil, Région du Centre-Est ;

- Monsieur Casimir B. SEGUEDA, Mle 23 617 P, Administrateur civil, Région du Centre-Nord ;

- Madame Irène COULIBALY, Mle 28 164, Administrateur civil, Région du Centre-Ouest ;

- Madame Y. Josiane ZOUNGRANA/KABRE, Mle 28 398 J, Administrateur civil, Région du Centre-Sud ;

- Monsieur Saïdou SANOU, Lieutenant-Colonel, Région de l'Est ;

- Monsieur Antoine ATIOU, Mle 23 533 W, Administrateur civil, Région des Hauts-Bassins ;

- Monsieur Justin S. SOME, Mle 24 059 V, Administrateur civil, Région du Nord ;

- Madame Nana Fatoumata YATASSAYE/BENON, Mle 88 836 K, Administrateur civil, Région du Plateau-Central ;

- Monsieur Salfo KABORE, Colonel-Major, Région du Sahel ;

- Monsieur Tagseba NIKIEMA, Colonel, Région du Sud-Ouest.

Sont nommés Secrétaires généraux de régions, les Administrateurs civils dont les noms suivent :

- Monsieur Amidou SORE, Mle 23 665 K, Région du Centre-Sud ;

- Monsieur Inoussa KABORE, Mle 28 108, Région du Sahel ;

- Monsieur Aboubacar TRAORE, Mle 23 633 E, Région du Sud-Ouest.

Sont nommés Hauts Commissaires de provinces, les Administrateurs civils dont les noms suivent :

- Monsieur Saïba ZOROME, Mle 91 933 G, Province de la Kossi, Région de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Dramane TRAORE, Mle 28 171 E, Province du Koulpélogo, Région du Centre-Est ;

- Monsieur Boukary SAWADOGO, Mle 23 587 G, Province du Boulgou, Région du Centre-Est ;

- Monsieur Abraham Yiyé SONDO, Mle 105 205 W, Province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest ;

- Monsieur Sié Aristide Mohamed KAM, Mle 220 659 J, Province de la Sissili, Région du Centre-Ouest ;

- Madame Mama ZANFARA/TRAORE, Mle 26 854 E, Province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud ;

- Monsieur Balili BADYEL, Mle 73 697, Province du Mouhoun, Région de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Lucien GUENGUERE, Mle 91 945 R, Province du Sourou, Région de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Abdoul Karim ZONGO, Mle 54 578 B, Province du Kourwéogo, Région du Plateau-Central ;

- Monsieur Ibrahim BOLY, Mle 98 002 A, Province de la Komandjari, Région de l'Est.

Sont nommés Secrétaires généraux de provinces, les Administrateurs civils dont les noms suivent :

- Monsieur Baowindsida BINGO, Mle 236 061 S, Province des Banwa ;

- Monsieur Adama KOUSSOUBE, Mle 105 190 K, Province de la Komandjari ;

- Monsieur Firmin BASSOLET, Mle 117 043, Province de la Kompienga ;

- Madame Talari Germaine WOBA, Mle 229 989 F, Province du Kourwéogo ;

- Monsieur Sanfiénalé SIRIMA, Mle 98 046 R, Province du Ioba ;

- Monsieur Noufo DEMBELE, Mle 105 183 B, Province du Séno ;

- Monsieur Harouna OUEDRAOGO, Mle 200 341 C, Province du Ziro.

B. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

- Monsieur Tarebawogda Lazare SAVADOGO, Mle 52 189 F, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Trésorier auprès de l'Ambassade du Burkina Faso à Tshwané (Afrique du Sud).

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

- Monsieur Fidèle OUI, Mle 30 079 K, Magistrat de grade exceptionnel, 8ème échelon, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Abdoul Aziz GAMENE, 110 109 F, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, 2ème classe, 3ème échelon, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Cyrille Parfait SOUBEIGA, Mle 130 252 M, Magistrat, 1er grade, 4ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Elysé OUEDRAOGO, Mle 130 456 B, Magistrat, 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Honoré Grégoire KARAMBERY, Mle 92 574 D, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Délwindé Paul 2ème Jumeau TAPSOBA, Mle 104 435 X, Greffier en chef, 1ère classe, 4èmeéchelon est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Lassina GUITI, Mle 110 110 T, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème classe, 3ème échelon, est nommé Inspecteur technique des services judiciaires ;

- Monsieur Abdoulaye SIDIBE, Mle 110 115 T, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème classe, 3èmeéchelon, est nommé Inspecteur technique des services judiciaires ;

- Monsieur Dieudonné Marie Désiré MANLY, Mle 130 240 M, Magistrat de garde exceptionnel, 1er échelon, est nommé Directeur général de la Justice civile, commerciale, administrative et sociale ;

- Monsieur Eloi GUIGMA, Mle 113 371 E, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Directeur général de l'Administration pénitentiaire ;

- Monsieur Amadou KANTAGBA, Mle 130 277 D, Magistrat, 1er grade, 3ème échelon, est nommé Directeur général de la justice pénale et du sceau ;

- Monsieur Issa OUEDRAOGO, Mle 113 374 N, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Directeur général adjoint de l'Administration pénitentiaire ;

- Monsieur Marchel DIMA, Mle 130 354 Y, Magistrat, 1er grade, 2ème échelon, est nommé Chargé d'études ;

- Monsieur Sékou TRAORE, Mle 130 335 K, Magistrat, grade terminal, 2ème échelon, est nommé Directeur des Affaires pénales et du sceau ;

- Monsieur Pinnagnè Simplice BADO, Mle 130 460 B, Magistrat, 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Directeur des Affaires civiles et commerciales ;

- Monsieur Achille Désiré Léonce BONKOUNGOU, Mle 130 271 C, Magistrat, 1er grade, 4ème échelon, est nommé Directeur de l'Accès à la justice et de l'aide aux victimes ;

- Monsieur Abasse NOMBRE, Mle 130 321 G, Magistrat, 1er grade, 3ème échelon, est nommé Directeur de la Légalisation et de la coopération judiciaire ;

- Madame Mariam DIPAMA/BARRY, Mle 130 463 D, Magistrat, 2ème grade, 3ème échelon, est nommée Directrice des Affaires administratives et sociales ;

- Monsieur Ahmed TRAORE, Mle 113 376 H, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Directeur de la détention, de la Sécurité et des opérations ;

- Monsieur Xavier BATIOBO, Mle 113 369 K, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Directeur de la Production pénitentiaire et de la formation professionnelle ;

- Monsieur Koudaogo Alexis KALMOGO, Mle 247 505 T, Conservateur d'archives, 1ère classe, 3èmeéchelon, est nommé Directeur des archives et de la documentation ;

- Monsieur Etienne KAGAMBEGA, Mle 222 272 J, Inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur régional de l'administration pénitentiaire du ressort de la Cour d'appel de Fada N'Gourma ;

- Monsieur Etienne KANGAMBEGA, Mle 222 271 C, Inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, 1èreclasse, 1er échelon, est nommé Directeur régional de l'Administration pénitentiaire du ressort de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso ;

- Monsieur Ibrahim TRAORE, Mle 113 377 F, Inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, est nommé Directeur régional de l'Administration pénitentiaire du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou ;

- Monsieur Vincent KONOMBO, Mle 240 049 B, Inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso ;

- Monsieur Adama SANON, Mle 98 067 R, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Boromo.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

- Madame Alizeta Simone ZONGO/SORGHO, Mle 36 091 J, Professeur certifié des lycées et collèges, 1èreclasse, 13ème échelon, est nommée Chargé de missions ;

- Madame Catherine OUATTARA/TRAORE, Mle 43 997 H, Professeur certifié des lycées et collèges, 1èreclasse, 11ème échelon, est nommée Conseiller technique en remplacement de Madame Catherine KABORE/SAWADOGO ;

- Madame Angeline NEYA/DONBWA, Mle 30 162 Y, Inspecteur de l'enseignement du 1er degré, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Secrétaire technique de l'Education en situation d'urgence ;

- Madame Catherine KABORE/SAWADOGO, Mle 51 095 K, Linguiste, 1ère classe, 11ème échelon, est nommée Secrétaire permanent de la Stratégie de scolarisation accélérée/Passerelle ;

- Madame Zalissa DJIBO/SALOGO, Mle 30 827 K, Inspecteur de l'enseignement du 1er degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommée Secrétaire permanent de la Promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté ;

- Monsieur Salifou SERE, Mle 43 962 D, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 16èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Bam ;

- Monsieur Batidiali DEMBELE, Mle 49 905 T, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 12èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Bazèga ;

- Monsieur Barthélémie BOUDAONE, Mle 54 454 P, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 15ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Boulgou ;

- Madame Bernadette ZONGO/NITIEMA, Mle 54 415 E, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1èreclasse, 12ème échelon, est nommée Directrice provinciale des enseignements post-primaire et secondaire du Boulkiemdé ;

- Monsieur Charles Bertrand SORE, Mle 84 904 W, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire de la Kompienga ;

- Monsieur François Xavier OUEDRAOGO, Mle 52 267 C, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1èreclasse, 13ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Gourma ;

- Monsieur Jean-Marie Vianney KY, Mle 43 346 B, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 15ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Mouhoun ;

- Monsieur Alladary COULIBALY, Mle 41 325 W, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Houet ;

- Monsieur Harouna Décard SAWADOGO, Mle 52 313 A, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1èreclasse, 13ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire de la Konmandjari ;

- Monsieur Hamadou GASSAMBE, Mle 52 242 L, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 15ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Koulpélogo ;

- Madame Bozié Edwige Marie Gilberte HIEN/SOME, Mle 36 118 W, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 14ème échelon, est nommée Directrice provinciale des enseignements post-primaire et secondaire du Kourwéogo ;

- Monsieur Joseph KARAMBIRI, Mle 52 381 G, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 11èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Nayala ;

- Monsieur Osée TIENDREBEOGO, Mle 56 146 V, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Noumbiel ;

- Monsieur Tanga OUEDRAOGO, Mle 35 166 P, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 17ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire de l'Oubritenga ;

- Monsieur Halidou KONFE, Mle 43 281 H, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 13èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Passoré ;

- Monsieur Raoul SANON, Mle 56 133 A, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 11èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Poni ;

- Monsieur Boukary KABRE, Mle 54 507 L, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 10èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Sanguié ;

- Monsieur Alphonse SAYAOGO, Mle 52 314 P, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Sanmatenga ;

- Monsieur Sibiri Oumar OUEDRAOGO, Mle 41 481 C, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 16ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Tuy ;

- Monsieur Pascal Parda BANSE, Mle 55 980 K, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Yagha ;

- Monsieur Hamadou OUEDRAOGO, Mle 36 640 Z, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Yatenga ;

- Monsieur Théophile Richard TIENDREBEOGO, Mle 36 075 E, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 17ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Zandoma ;

- Monsieur Godefroy Marie Julien GANAME, Mle 35 277 G, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1èreclasse, 17ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Ziro ;

- Monsieur Issiaka SON, Mle 56 129 L, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 12èmeéchelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Zoundwéogo ;

- Monsieur Hamidou CISSE, Mle 52 734 W, Inspecteur de l'enseignement du 1ère degré, 1ère classe, 5èmeéchelon, est nommé Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Soum ;

- Monsieur Belibi Réné TIENIN, Mle 47 534 J, Inspecteur de l'enseignement du 1ère degré, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur des études et des stages de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila ;

- Monsieur Abdoulaye TIEN, Mle 303 743 V, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 1eréchelon, est nommé Directeur des ressources humaines de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Gaoua ;

- Monsieur Soumaïla ZORE, Mle 278 848 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila ;

- Monsieur Yiepa Jean-Marie BAZIE, Mle 278 892 X, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1èreclasse, 2ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Tenkodogo.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- Monsieur Koudbi WASSONGUEMA, Mle 29 733 G, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Conseiller fiscal à la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR).

F. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

- Monssieur Younoussa MILLOGO, Mle 110 974, Maître de conférences en Chimie minérale, est nommé Professeur titulaire en Chimie : Chimie minérale (Chimie des matériaux) à l'Université Nazi Boni (U.F.R/S.T), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Wend Waoga Jean de Dieu ZABSONRE, Mle 110 971, Maître de conférences en Mathématiques, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques appliquées à l'Université Nazi Boni (U.F.R/S.T), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Jean-Baptiste ANDONABA, Mle 35 813, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Dermatologie-Vénérologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Dermatologie-vénérologie à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Madame Sanata PAKOTOGO/BAMBA, Mle 110 982, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Parasitologie-mycologie, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Parasitologie-mycologie à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Patrick Wendpouiré Hamed DAKOURE, Mle 117 171, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Orthopédie-traumatologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Orthopédie-traumatologie à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Abdoulaye ELOLA, Mle 34 259, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie cervico-faciale est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en ORL et Chirurgie cervico-faciale à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Zakari NIKIEMA, Mle 41 261, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Radiodiagnostic, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Radiodiagnostic et Imagerie médicale à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Madame Téné Marceline YAMEOGO, Mle 111 386, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Médecine interne, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Médecine interne à l'Université Nazi Boni (INSSA), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Constantin Manieunou DABIRE, Mle 231 933, Maître-assistant en Chimie organique est nommé Maître des conférences en Chimie : Chimie organique, Chimie des substances naturelles à l'Université Nazi Boni (U.F.R/S.T), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Jean Louis ZERBO, Mle 110 972, Maître-assistant en Héliophysique, est nommé Maître de Conférences en Héliophysique à l'Université Nazi Boni (U.F.R/S.T), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Pasteur PODA, Mle 91 621, Maître-assistant en TIC et communications réseaux, est nommé Maître de conférences en TIC et Communications réseaux à l'Université Nazi Boni (IUT), pour compter du 18 juillet 2018 ;

- Monsieur Bonwennesom Telesphore TIENDREBEOGO, Mle 204 413, Maître-assistant en Informatique, est nommé Maître de conférences en Informatique à l'Université Nazi Boni (ESI), pour compter du 18 juillet 2018.

