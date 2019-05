Congo-Kinshasa: La MONUSCO explique les réductions de son personnel congolais

En RDC, les personnels nationaux de la Mission de l'Onu ont manifesté lundi dans plusieurs villes du pays pour protester contre la suppression d'environ 500 postes qui les concernent directement. Hier, mercredi 8 mai, la Monusco, lors d'une conférence de presse, a expliqué que c'était la conséquence de réductions budgétaires entamées depuis 2013 et qu'elles concernent l'ensemble des missions de maintien de la paix des Nations unies dans le monde.

Au total, 764 postes seront supprimés parmi lesquels 522 sont occupés par des personnels congolais. Selon Florence Marchal, porte-parole de la Monusco, cette situation n'est que la conséquence des contraintes budgétaires : « Il s'agit de postes qui sont coupés, car nous n'aurons plus, à partir du 1er juillet, l'argent disponible pour payer les salaires au niveau actuel. »

Un processus qui se fait dans le respect des procédures des Nations unies en la matière et dans le dialogue, selon Florence Marchal : « La représentante spéciale du secrétaire général a rencontré à plusieurs reprises les représentants des syndicats, notamment les représentants des syndicats nationaux. »

Un processus qui ne touche d'ailleurs pas que les personnels congolais a t-elle poursuivi. Selon les chiffres de la Monusco, la proportion des postes nationaux concernés est de 24% contre 19% pour les postes internationaux.

Et Florence Marchal explique pourquoi les personnels congolais sont les plus affectés : « Nous allons fermer trois antennes, un site de ce bureau et deux bureaux dans lesquels travaillaient en majorité des personnels nationaux qui étaient affectés au soutien au processus électoral. Et comme on vous l'a expliqué, le soutien au processus électoral ne fait plus partie non plus de la résolution. »

La proposition du budget 2019-2020 de la Monusco est actuellement en discussion à New York, à l'ONU, et intègre ces nouvelles réductions budgétaires.