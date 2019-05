Maroc: Glovo lève 150 millions d'euros pour renforcer sa croissance au Maroc et dans le monde

L'Espagnol Glovo, l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur de la livraison à la demande, a annoncé lundi une levée de fonds de 150 millions d'euros pour soutenir sa croissance, principalement à travers l'intégration de nouveaux commerçants et le renforcement de son équipe d'ingénieurs, avec l'objectif de faire de la start-up espagnole l'application numéro 1 des urbains au Maroc et dans le monde.

L'opération a été réalisée auprès de la société de capital-risque Lakestar et Drake, avec la participation d'Idinvest Partners, une société européenne de capital-investissement et de capital-risque, et de Korelya Capital, fait savoir le communiqué

Depuis sa création en 2015, rapporte la MAP, Glovo a levé plus de 475 millions d'euros, relève le communiqué, ajoutant que cette dernière levée est la plus importante jamais réalisée par l'entreprise.

"Glovo ambitionne, en effet, d'embaucher 300 nouveaux ingénieurs et de s'appuyer sur ces experts pour offrir une expérience client toujours plus intelligente et innovante, en réduisant les temps d'attente et en pénétrant de nouveaux marchés, notamment en Afrique", indique le communiqué.

Au Maroc, Glovo est opérationnel dans les quatre plus grandes villes du pays, à savoir Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger.

Cité par le communiqué, le directeur général de Glovo au Maroc, Karim Debbar, a déclaré qu'en levant plus de 150 millions d'euros, Glovo fait "une nouvelle fois la démonstration de la confiance que l'entreprise suscite auprès des investisseurs", relevant que c'est aussi "le signe que notre modèle de croissance fonctionne et que nous progressons vers de nouvelles ambitions".

"Notre principale priorité est, désormais, d'investir dans nos collaborateurs. Nos équipes sont en effet la clé de notre succès, au Maroc comme ailleurs.", a t-il ajouté.

Glovo, une application qui permet de commander, livrer et envoyer n'importe quel produit en quelques minutes seulement, compte plus d'un million d'utilisateurs et 5.600 partenaires. Elle est accessible dans 61 villes et 17 pays et se développe régulièrement dans de nouvelles villes à travers le monde.