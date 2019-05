Soudan: CMT - Nous avons répondu aux Forces de la Liberté et du Changement

Khartoum — - Dans sa réponse aux Forces de Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC), le Conseil Militaire de Transition (CMT) a précisé qu'il existait de nombreux points d'accord, des points à compléter et des propositions formulées en réponse au Document.

Lors d'une Conférence de Presse tenue Mardi soir au Palais Républicain, le Gén. Shams-Eddin Kabbashi, membre et Porte-parole du CMT, a renouvelé la confiance du Conseil envers les FDLC visant à mener à bien les efforts pour parvenir à un Accord.

Il a déclaré que le Document des FDLC représentait une Volonté réelle de parvenir à une solution propice à la Démocratie et à la Stabilité /

Le Gén. Kabbashi a déclaré que le Document de la Déclaration de Liberté ignorait la source de la Législation et la Considérait comme étant la Charia 'a, les Coutumes et les Traditions, car il ignorait la Langue Arabe comme langue officielle de l'Etat et utilisait le terme Constitution Provisoire de 2005 et nom correct est la Constitution du Soudan de 2005.

Il a également indiqué qu'il avait également méconnu la Validité des Lois Existantes et avait adopté le Document des Droits, aboli la Constitution et fixé une Période de Transition de Quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution de Transition, notant que la première Déclaration d'Avril 11 ont parlé de la période de transition de deux ans.

Il a dit que les remarques sur le Document des FDLC ont conféré le Pouvoir de la Déclaration de l'Etat d'Urgence au Conseil des Ministres, expliquant que ce Pouvoir est Souverain et que la Sécurité est aussi un Pouvoir Souverain.

Il a déclaré que le Document traitait de la nomination et de la révocation de Dirigeants de la Fonction Publique sans faire référence à la Loi, mais également du Pouvoir de nommer des Ambassadeurs et de la Déclaration de Guerre, ainsi que des Gouverneurs des Régions et des niveaux de responsabilité, et a parlé de Régions plutôt que des États.

Le Gén. Kabbashi a affirmé que le CMT maintenait le choix de convoquer des élections dans un délai de six mois.

Dans le même temps, le général Yasser Al-Atta a déclaré que le Conseil militaire de transition est un partenaire pour la réalisation des objectifs de la révolution et que les forces armées sont une faction de premier plan qui protège le peuple et la révolution.

Il a ajouté que les forces armées font confiance aux forces de liberté et de changement et qu'il est confiant que les deux parties participeront à une session de négociation en vue de supprimer certains de ces points et parviendront à des arrangements transitoires.