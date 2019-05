Soudan: CMT - Nous avons rejeté la proposition relative au Conseil de Sécurité et de Défense

Khartoum — - Le Conseil Militaire de Transition (TMC) a rejeté la proposition de médiation concernant un Conseil de Sécurité et de Défense au motif que ce n'était pas un palier de gouvernement.

Le Gén. Shams-Eddin Kabbashi, membre et Porte-parole du CMT, a déclaré lors d'une Conférence de Presse Mardi soir au Palais Républicain que le CMT avait rejeté cette proposition car le Conseil de Sécurité et de Défense existe dans tous les pays du monde.

Il a noté que le CMT n'a pas refusé la Médiation, elle leur a remis une réponse écrite et leur a demandé de poursuivre leur médiation et leur communication avec le CMT.

Il a déclaré que les efforts de médiation menés par des Personnalités Honnêtes et Sincères avaient trait à un Conseil de Gouvernement de Transition composé de 10 personnes, dont 7 membres des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) et 3 autres membres du CMT dirigé par le Commandant Suprême et composé de deux Députés, des Militaires et des Civils, les décisions sont prises à la majorité.

Le Gén. Kabbashi a indiqué que la proposition du Conseil de Sécurité et de Défense, qui avait été rejetée, était composée de 7 militaires et de 3 civils, les Ministres des Affaires Etrangères et des Finances et le Premier ministre, présidés par le Commandant Suprême. deux Députés, ajoutant que ce Conseil est dirigé par l'Autorité Suprême du Commandement et s'occupe de la politique de Défense.

Il a ajouté que la médiation proposait également un Conseil des Ministres et un Conseil Législatif de Transition, ajoutant que la médiation faisait référence à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la justice de transition.

"Dans notre évaluation, il n'y a pas de grande différence entre nous et les Forces de la Liberté, mais nous avons accepté l'une des médiations et ajourné certaines d'entre elles", a-t-il déclaré.