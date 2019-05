Cote d'Ivoire: Conseil politique - Alassane Ouattara engage ses "soldats" à promouvoir les valeurs du Rhdp

Le premier conseil politique du Rhdp a eu lieu le mardi 8 mai, à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel-ivoire à Cocody.

Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre, le porte-parole de l'alliance des houphouétistes, Kobenan Kouassi Adjoumani, au nom d'Alassane Ouattara, président de cet organe dirigeant et de décision de cette formation politique, a engagé les cadres et l'ensemble des militant(e)s du Rhdp à être des fervents artisans de la promotion et du renforcement de la paix.

Dans cette veine, M. Adjoumani a soutenu que le président du conseil politique s'est félicité des tournées d'explication entreprises par les cadres du parti au profit des populations, en vue de leur expliquer les enjeux liés à l'avènement du Rhdp en tant que parti politique.

Mieux, à l'en croire, Alassane Ouattara aimerait que ces actions soient davantage amplifiées, avec un accent particulier mis sur la présentation des acquis de l'alliance des houphouétistes.

« Le président du Rhdp encourage toutes initiatives qui concourent à la sensibilisation des Ivoiriens aux idéaux et valeurs que porte le Rhdp, à une adhésion plus massive à son discours politique, ainsi qu'à une plus grande visibilité de sa présence sur l'échiquier national », pouvait-on lire dans le communiqué.

En la matière, il faut dire que des responsables du Rhdp semblent avoir pris une longueur d'avance. Car depuis près d'un mois, chaque week-end, ce sont les cadres de la coalition, souvent par dizaine, qui investissent le territoire.

En marge des cérémonies d'hommage ou d'installation des élus, ils célèbrent le Chef de l'Etat et font la promotion de ses actions.

L'On a encore en mémoire le vibrant hommage rendu au Président Ouattara, dans le mois de mars à Bouaké, à la faveur de l'installation de la coordination du mouvement "Sur les traces d'houphouët-Boigny". A Tiébissou, le 1er avril, le couvert a été remis.

Kobenan Kouassi Adjoumani, Kandia Camara, Théophile Ahoua N'Doli, Amadou Koné, ces illustres cadres du Rhdp avaient profité de l'investiture du maire de cette commune, N'Dri Germain, pour instruire les populations sur les valeurs et les idéaux des houphouétistes.

Il en a été de même récemment à Sikensi et à Bouna où les personnalités en question ont expliqué le combat et la vision du Président de la République à leurs compatriotes.