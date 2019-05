Soudan: Le wali du Sud-Darfour rencontre le Directeur Régional de la FAO

Nyala — - Le Maj-Gén. Hashim Khaled Mahmoud, Wali de l'Etat du Sud-Darfour, a reçu Mardi à son bureau le Directeur Régional de l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA), le Prof. Ibrahim Adam Al-Dekhairi et le Directeur Régional de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Barbazan Ahmadou, dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre le Projet de Relèvement et de Développement dans les Etats du Darfour, lancé par l'OADA avec ses partenaires la FAO et le Mécanisme conjoint du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour le Darfour basé au Caire.

Le Wali a apprécié les efforts déployés par l'OADA pour stimuler l'agriculture dans le pays, affirmant que son Etat est prêt à coopérer avec l'Organisation pour mener à bien ce projet, notamment que l'Agriculture est considérée comme la base du Développement de l'Etat du Sud-Darfour,

Il a décrit le projet comme un excellent projet de développement pour tous les Etats du Darfour.

Ibrahim Al-Dekhairi, Directeur de l'AOAD, a révélé que l'Organisation avait établi un programme optimiste à mettre en œuvre dans les Cinq Etats du Darfour et visait l'amélioration du Secteur Agricole, le Développement des Capacités des Producteurs, l'Introduction de nouveaux Variétés et Technologies dans la Production Animale et de Culture.

Il a précisé que leur visite dans le Sud-Darfour avait pour objectif d'informer le Wali et les Autorités sur les Statistiques relatives au projet, qui sera lancé en deux étapes: la première, d'une durée de trois ans et commençant en 2019, tandis que la deuxième phase est pour les trois prochaines années.

Le Prof. Al-Dekhairi a annoncé qu'une équipe spécialisée de l'AOAD se rendrait la semaine prochaine pour une discussion technique plus approfondie sur les Mécanismes d'exécution du projet essentiel.