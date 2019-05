Mali: L'ONUSIDA salue la nomination de Michel Sidibé en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali

communiqué de presse

Genève — - L'ONUSIDA salue la nomination de Michel Sidibé en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali. M. Sidibé a occupé les fonctions de Directeur exécutif de l'ONUSIDA pendant plus de dix ans suite à sa nomination en janvier 2009 comme deuxième Directeur exécutif de l'ONUSIDA et Secrétaire général adjoint des Nations Unies.

Véritable champion d'une démarche centrée sur les personnes en matière de santé et de développement et ardent défenseur de la justice sociale, M. Sidibé a apporté une contribution remarquable à la lutte contre le sida, aidant à sauver et à améliorer la vie de millions de personnes dans le monde.

Depuis que M. Sidibé a pris ses fonctions de Directeur exécutif de l'ONUSIDA, le nombre de personnes ayant accès à un traitement antirétroviral a augmenté de 170%, passant de 8 millions en 2010 à 21.7 millions en 2017. Le nombre de décès liés au sida a, quant à lui, diminué de 45% (passant de 1.7 million en 2008 à 940.000 en 2017) et les nouvelles infections à VIH ont été réduites de 22% (de 2.3 millions en 2008 à 1.8 million en 2017).

"Ce fut un honneur pour moi de servir l'ONUSIDA en tant que Directeur exécutif et de contribuer à la riposte mondiale au sida" a déclaré M. Sidibé. "J'aimerais remercier tous les partenaires de l'ONUSIDA, le personnel, ainsi que les membres de la communauté affectés par le VIH, qui ont rendu nos réussites possibles. Grâce à leur engagement et à leur détermination inébranlables, nous avons été en mesure d'offrir des services pouvant sauver des vies à des millions de personnes. Si le cap est maintenu et si les choses sont faites correctement - en mettant les gens au centre et en leur apportant des résultats concrets - alors nous parviendrons à mettre fin au sida."

La vision de M. Sidibé de zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida ainsi que son plaidoyer sans relâche pour que tout le monde ait accès aux services de santé ont maintenu le VIH à la première place des priorités mondiales. Ses appels à la solidarité mondiale et à la responsabilité partagée ont vu les ressources consacrées au VIH augmenter de plus d'un tiers, passant de 15.9 milliards de dollars des Etats-Unis à 20.6 milliards de dollars en 2017 dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Son plaidoyer en faveur de l'appropriation par les pays a contribué à faire en sorte que 56% des ressources liées au VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire proviennent désormais de sources nationales, afin de garantir des réponses durables et à long terme au VIH.

Son engagement pourl'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien du VIH a été tel que l'objectif d'atteindre 15 millions de personnes vivant avec le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral avant 2015 a été atteint avec sept mois d'avance. En mettant l'accent sur les plus vulnérables et les plus marginalisés, il a donné la parole aux personnes sans-voix, y compris les consommateurs de drogues, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les prisonniers et les personnes déplacées.

Croyant fermement qu'aucun enfant ne devrait naître avec le VIH, son leadership appelant à l'élimination de nouvelles infections à VIH chez les enfants a contribué à une réduction de 60% des nouvelles infections à VIH chez les enfants depuis 2009 dans les 21 pays prioritaires du Plan mondial pour l'élimination de nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici à 2015 et le maintien de leurs mères en vie.

Au cours de son mandat, M. Sidibé a dirigé deux des déclarations politiques sur le VIH les plus réussies de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont désigné les populations clés et qui, pour la première fois, ont fixé des objectifs ambitieux de mise en œuvre accélérée, tant au niveau régional que mondial. Il a plaidé avec succès pour sortir le sida de son isolement, en encourageant une approche holistique fondée sur les droits de l'homme pour inclure le VIH dans la santé sexuelle et reproductive et intégrer les réponses aux maladies liées entre elles, notamment la tuberculose et le cancer du col de l'utérus.

"Je voudrais remercier le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour son soutien de longue date à l'ONUSIDA et d'avoir accepté de me laisser prendre rapidement mes nouvelles fonctions" a déclaré M. Sidibé. "Je suis également reconnaissant envers le système des Nations Unies qui m'a permis un parcours professionnel allant d'un poste de jeune administrateur de courte durée en République démocratique du Congo en 1987 pour l'UNICEF à celui de Secrétaire général adjoint des Nations Unies 20 ans plus tard - je m'en rends compte et je serai éternellement redevable pour les opportunités qui m'ont été offertes."

Les pays les plus touchés par le VIH se sont ralliés à l'appel de M. Sidibé pour les objectifs 90-90-90, à savoir 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur statut ont accès à un traitement et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale durablement supprimée. Près de 75% des personnes vivant avec le VIH connaissent maintenant leur statut et l'attention se porte davantage sur le dépistage du VIH et sur l'augmentation du traitement antirétroviral.

Son appel à des partenaires pour établir une coalition de prévention du VIH a abouti à une nouvelle Feuille de route pour la prévention du VIH 2020 visant à renforcer et à maintenir l'engagement politique en faveur de la prévention primaire du VIH et à établir la nécessité de fournir des services à grande échelle pour lutter contre les nouvelles infections à VIH.

Son engagement visant à améliorer la vie des femmes et des filles a galvanisé l'action en vue de l'adoption de la résolution 1983 du Conseil de sécurité en 2011, axée sur la garantie de l'accès à la prévention et au traitement du VIH pour les femmes et les filles, sur la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits et pour y faire face, ainsi que sur la consolidation de la paix après les conflits.

La conviction profonde de M. Sidibé du pouvoir des communautés a ouvert la voie à des réponses communautaires au VIH qui se sont révélées extrêmement efficaces pour accroître le recours aux services relatifs au VIH et créer des réseaux de soutien pour améliorer l'adhésion au traitement et à la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.

Son engagement indéfectible, son dévouement et sa passion sans faille ont permis à M. Sidibé de mobiliser à la foi les chefs d'Etat, les personnes vivant avec le VIH, les donateurs, les premières dames, la société civile et les responsables de programmes de lutte contre le VIH, les réunissant autour de la même table pour renforcer la lutte contre le sida en élaborant des solutions ciblées et durables qui ne laissent personne pour compte.

En tant que dirigeant, M. Sidibé a été une source d'inspiration visionnaire pour l'ONUSIDA et pour la riposte mondiale au VIH, et l'ONUSIDA lui adresse ses sincères remerciements pour ses années de service dévoué. M. Sidibé assumera ses nouvelles fonctions de ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali avec effet immédiat et sa remplaçante par intérim est Gunilla Carlsson, Directrice exécutive adjointe de la branche Gestion et gouvernance de l'ONUSIDA.

SOURCE Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)