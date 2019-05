Congo-Kinshasa: Primature - "Les Forces du Progrès" soutiennent la candidature des Alliés de l'UDPS !

Réunies mardi, 7 mai 2019, pour une déclaration commune, les Forces du Progrès de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) ont exprimé leur satisfaction pour la mise en œuvre du programme de 100 premiers jours du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Par ailleurs, les Forces du progrès invitent le Chef de l'Etat à prêter une oreille attentive aux résolutions des Alliés de l'UDPS en ce qui concerne la désignation du prochain Premier ministre. Ceux-ci, rappellent les Forces du Progrès, avaient, lors du conclave tenu dernièrement, exprimé leur indéfectible soutien à Fatshi et, par conséquent, méritent une place au soleil au regard de leur lutte et leur accompagnement et apport aux côtés de l'UDPS, non seulement avec Feu le Président Docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, mais aussi dans la stabilité de l'UDPS lors des moments critiques et de l'élection du Chef de l'Etat, Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Déclaration politique de Forces du Progrès de l'UDPS

Les Forces du Progrès de l'UDPS félicitent et encouragent le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI pour son sacrifice combien haut pour la stabilisation des Institutions de la République.

Les Forces du Progrès de l'UDPS félicitent l'exécution du programme de 100 jours initié par le Président de la République qui est une réussite totale et lui demandent d'ouvrir l'œil et le bon, par rapport à l'accord avec le FCC tout en privilégiant les intérêts sociaux du peuple congolais.

L'œil du Congo reste et restera vigilant contre toute manipulation politicienne et tribale qui risquerait de replonger notre pays dans une crise multiforme.

Les Forces du Progrès de l'UDPS, les Forces Politiques et Alliés de l'UDPS soutiennent à 100% le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de l'Etat de droit, la bonne gouvernance et la décrispation du climat politique, ainsi permettent de s'impliquer sans réserve dans le combat du Président Félix Tshisekedi contre les antivaleurs, la corruption et l'impunité. A ne pas oublier : "Papa alobaki : le peuple d'abord".

Les Forces du Progrès de l'UDPS demandent au Président de la République de prendre en compte les résolutions des Forces Politiques et Alliés de l'UDPS, lui réclamant la Primature au regard de leur accompagnement et apport aux côtés de l'UDPS, non seulement avec Feu Président Docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, mais aussi dans la stabilité de l'UDPS lors des moments critiques et de l'élection du chef de l'Etat, Président de la République, monsieur Président Félix Antoine Tshisekedi.

Pour les Forces du Progrès de l'UDPS,

SEBA LUZAYADIO

Président