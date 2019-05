Congo-Kinshasa: Culture - Un tableau de Mandela vendu aux enchères à près de 90 mille euros

Dénommé « The cell door, robben island », ce tableau de Nelson Mandela est, depuis le 2 mai dernier, en vente aux enchères à New York, aux Etats-Unis. Cette œuvre est considérée comme personnelle et émouvante parce qu'elle rappelle la séquence de séquestration de celui qu'on appelait Madiba pendant 27 ans.

6 ans après sa mort, sa fille Pumla Makaziwe Mandela s'est accordée pour la vente de ce tableau dont le prix varie entre 60 et 90 mille euros, soit près de 100 mille dollars américains.

"The cell door, robbin Island" est un tableau peint par l'ancien président sud-africain lui-même à l'heure où il était détenu suite à sa lutte contre l'apartheid. Vendue à près de 90 mille euros, cette œuvre, plus simple qu'elle soit mais jamais exposée publiquement jusqu'à ce jour, montre la cellule où était enfermée Nelson Mandelala et qui comportait une clé sur la serrure "qui n'attendait que l'ouverture d'une personne". Contrairement à d'autres de cet illustre personnage qui ont été vendus par sa fondation avant son décès, Nelson Mandela n'a point autorisé la mise à prix de celle-ci jusqu'à ce qu'il rendît l'âme. Une chose qui prouve combien il était attaché à cette toile qui, vraisemblablement, lui rappelait ses durs moments passés en prison.

Puisqu'il est évident qu'un tableau d'une éminente personnalité rend aussi valeureuse une musée, l'obtention d'une œuvre faite par l'un des grands hommes du 20e siècle s'avère être quelque chose de subliminale pour tout collectionneur. D'aucuns peuvent se demander les motivations ayant poussé à la vente de cette toile. Il sied de noter qu'elle contribuerait à financer un projet de construction d'une école. D'autant que pour le sud-africain, comme pour la plupart des nations, les besoins d'un peuple priment sur le fait de garder un patrimoine.