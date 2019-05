Congo-Kinshasa: [Accusé de «détournement des deniers publics»] APK - Guy Matondo sollicite un délai convenable pour préparer ses moyens de défense

"L'avenir de la ville de Kinshasa est hypothéqué. Kinshasa est en danger", ont déclaré les Députés provinciaux de la ville de Kinshasa dans la motion de défiance adressée au Ministre provincial des Finances, Economie, Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Guy Matondo Kingolo. Frappé par cette motion du Député Tenge Te Litho, le trésorier de l'ancien gouverneur André Kimbuta n'a pu justifier l'utilisation de la somme de 18 millions de dollars empruntée auprès des banques commerciales.

C'est ainsi que l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait adopté à la majorité absolue, le mardi 7 mai dernier, la résolution de mise à la disposition de la justice dudit Ministre pour détournement des deniers publics.

C'est le mercredi 8 mai 2019 qu'il devait, en principe, répondre devant les élus après qu'il n'ait pas pu justifier les dépenses faites par rapport aux sommes acquises des banques commerciales de Kinshasa, justifiant à la place les dépenses antérieures autres.

Dans une lettre adressée au Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, le concerné déclare, après avoir réceptionné le courrier sur la motion de défiance de Te Litho Tenge, que "le délai de sept minutes m'accordé par votre précité ne me permettra pas de me présenter ce jour ". Et face à cela, "le droit de défense étant garanti par les dispositions pertinentes des articles 10 à 32 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, je vous saurais ... vouloir m'accorder termes et délais convenables pour me permettre de préparer mes moyens de défense", a-t-il signifié.

Parmi les faits reprochés au ministre provincial, plusieurs comptes bancaires parallèles et signatures des contrats mettant en mal le fonctionnement de l'APK, de l'Exécutif provincial ainsi que leurs administrations respectives. Il est aussi question des arriérés de salaires et primes des membres de cabinets et du personnel administratif dépassant trente mois de retard.

Guy Matondo avait ensuite parlé de l'endettement auprès de trois banques commerciales de la place. Il s'agit de l'UBA avec 12 millions de dollars américains, Afribank 2 millions de dollars américains et RawBank avec 1.500 000 dollars américains. Suite à cela, il avait sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures pour répondre à ces questions.

Il sied de signaler que depuis son installation le 11 mars dernier, le bureau l'assemblée provinciale de Kinshasa amène une série d'audits des anciens gestionnaires. L'ancien président du bureau de cette institution, Roger Nsingi était le premier à en subir les conséquences et tomber entre les mains de la justice pour détention illégale de 10 véhicules de l'Etat.