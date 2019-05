Cote d'Ivoire: Une délégation du Pdci rencontre Gbagbo - Le FPI dénonce le terme « Gbagbo président du FPI » dans le communiqué final

communiqué de presse

Le Secrétaire général et Porte-parole du Front populaire ivoirien (Fpi), Sangaré Issiaka, a dénoncé ce mercredi 8 mai 2019, le terme de « Gbagbo, président du FPI ». Dans le communiqué ci-dessous, il souligne que « la Présidence du Fpi est une réalité politique et juridique clairement établie dans l'opinion en Côte d'Ivoire et à l'extérieur ».

COMMUNIQUÉ DU FPI

Depuis deux jours le Front Populaire Ivoirien observe que le terme "Gbagbo Président du Fpi " contenu dans le communiqué final ayant sanctionné la rencontre de la délégation du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) avec le Président Laurent Gbagbo, suscite des commentaires diverses, tant dans la presse que dans l'opinion publique.

Le Fpi tient à préciser que la Présidence du Fpi est une réalité politique et juridique clairement établie dans l'opinion en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, auprès de toutes les institutions et autorités nationales comme internationales.

Est-il besoin de rappeler que depuis 2001 le Président Pascal Affi N'guessan, confirmé par le dernier Congrès de 2018, préside aux destinées du Fpi.

Cette réalité ne dépend ni du désir ni du bon vouloir d'une organisation ou d'un individu quel qu'il soit.

Pour le Fpi, toute autre considération et déclaration contraires n'engagent que leurs auteurs.

Fait à Abidjan, le 08 mai 2019

Le Sg et Porte-parole

Sangaré Issiaka