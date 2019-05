Ile Maurice: Biodiversité patrimoine - Partenariat inédit entre la MCB et la MWF

L'engagement de conserver le patrimoine environnemental mauricien se concrétise à travers le partenariat signé hier entre le groupe MCB et la Mauritian Wildlife Foundation (MWF).

La MCB financera cinq programmes de la MWF. Parmi eux, Rs 15 millions seront investies dans un programme de conservation de quatre espèces endémiques et de la préservation des îlots qui sont aujourd'hui des carrefours du tourisme et d'autres activités socio-économiques. Alain Law Min (à g.), Chief Executive Officer de la MCB, affirme qu'«il s'agit aussi d'impliquer nos clients dans cet effort de protection écologique. À travers l'utilisation de nos cartes de débit et les comptes Rupys, nos clients aideront à soutenir la conservation et la préservation de nos espèces endémiques et de notre environnement».

De plus, il a été annoncé que les nouvelles cartes de débit émises par la MCB à partir du mois de septembre seront à base de maïs, écologiques et recyclables. Tim Taylor, président de la MWF, déclare, lui, que, «la MCB offre la possibilité de mettre en avant la biodiversité et son importance au quotidien. Nous comptons toucher le plus de familles mauriciennes possible».