Ile Maurice: Déclaration ethnique - Le procès renvoyé à demain

Consensus des juges,du plaignant et du défendeur pour que la motion de Rezistans ek Alternativ par rapport à la déclaration d'appartenance ethnique soit débattue au plus vite.

Le chef juge Eddy Balancy a en effet promis que le jugement sera rendu le plus tôt possible. Le procès intenté par Rezistans et Alternativ contre l'État a été appelé hier,mercredi 8 mai, devant le chef juge et le Senior Puisne Judge Asraf Caunhye. Pour ne pas perdre de temps, le chef juge a demandé aux parties concernées de ne pas déposer des documents ayant trait à «a lot of unnecessary evidence». Il leur a ordonné de soumettre des documents portant sur des faits et de «non agreed facts» entre les deux parties, si possible, jeudi après-midi.

Le procès a été renvoyé à demain. Et la motion sera débattue le vendredi 17 mai 2019. Au début de l'audience, le chef juge a demandé la raison pour laquelle l'avoué du plaignant, Me Robin Mardemootoo, n'est pas présent en cour. Le chef juge a soutenu que, selon les procédures, quand un procès est entendu devant la Cour suprême, les avoués retenus dans cette affaire sont tenus à être présents aux côtés de leurs avocats respectifs. «Il est regrettable que l'avoué du plaignant ne soit pas présent en Cour suprême. Il est de son devoir d'y être présent», a dit Eddy Balancy.

Me José Moirt, qui représente Rezistans ek Alternativ avec Me Rex Stephen, a présenté une motion réclamant l'autorisation de se retirer de ce procès. Le chef juge n'a pas agréé à sa requête en l'absence de son avoué. Ce dernier l'a invité à présenter sa motion demain, cette fois-ci en présence de son avoué.

Auparavant, il y a eu une réunion au bureau du chef juge entre toutes les parties concernées pour décider des procédures à adopter lors du procès. Me Prameeta Chittoo a déclaré qu'un important développement est survenu dans cette affaire. Un projet de loi sur la réforme électorale a été introduit à l'Assemblée nationale, mardi dernier, en deuxième lecture. Me Chittoo a demandé d'attendre les retombées avant d'écouter la motion de Rezistans ek Alternativ. Me Stéphen a soutenu qu'il est contre tout renvoi. «Le projet de loi n'a pas encore été adopté par l'Assemblée. Cette affaire remonte à 2014 et on ne peut attendre encore», a-t-il indiqué. Le chef juge a tranché, affirmant que l'affaire sera entendue au plus vite.