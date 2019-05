Ile Maurice: Affaire Soodhun - «Mo'nn manti pou sov mo lapo», dit Vivek Pursun

«Je ne suis pas l'auteur de la vidéo et je ne l'ai pas fait circuler.» Déclaration du témoin Vivek Pursun, hier,mercredi 6 mai, lors du contre-interrogatoire mené par la défense, Me Ravind Chetty, assisté de Me Raouf Gulbul, dans le procès intenté à l'ancien ministre du Logement et des terres.

Showkutally Soodhun est accusé d'avoir tenu des propos empreints de relents communalistes, tenus lors d'une réunion au sein du ministère concerné en juillet 2017. Le leader du Mauritian National Congress a soutenu avoir donné trois versions des faits au Central Criminal Investigation Department (CCID) et menti dans la deuxième, faite le 20 novembre 2017. «Mo'nn koz manti pou sov mo lapo. Mo lavi ti an danzé... »

Au dire de Vivek Pursun, il avait reçu un appel de son beau-frère lui demandant de venir à Jumbo-Phoenix, ainsi qu'un appel téléphonique d'un officier du CCID. «Une fois arrivé, on m'a forcé à entrer dans une voiture. Zot inn dir mwa bizin tir Soodhun dan sa case-la é an rétour, mo pou régagn mo travay», poursuit celui qui avait été licencié en tant que Deputy Manager de l'Outer Island Development Company. D'ajouter qu'on lui avait offert Rs 3 millions afin d'impliquer Xavier-Luc Duval dans cette affaire. «Zot inn dir mwa tir sarz lor Soodhun é met li lor Xavier Duval é dir ki linn ténir bann propo kominal. Mo'nn réfizé.»

Toujours selon ses dires, il avait été contraint de se rendre à Vacoas chez un dénommé Kalil, qui lui aurait proposé de revenir sur sa version des faits. «On m'avait emmené à la station d'essence en face des Casernes centrales pour un briefing et on s'y était rendu vers 20 heures.» Me Ravind Chetty lui a demandé hier, à chaque réponse, de préciser l'heure. Chose que Vivek Pursun n'a pu faire.

«Je voulais préciser que j'avais reçu un appel d'un officier pour me demander si je venais aux Casernes centrales pour le changement de statement et me dire qu'il serait en stand-by pour m'attendre», a soutenu le témoin. Or, le soir allégué, dit-il, aucune entrée n'a été faite au CCID à son arrivée. «Je n'ai rien dit sur le fait que j'ai été séquestré aux deux officiers présents lors de mon statement car je n'avais pas confiance en eux. Je compte les dénoncer en temps et lieu.» Par la suite, il dit avoir juré un affidavit, par le biais de son avoué, Pazhany Rangasamy, sur les différentes versions qu'il a données lors de l'enquête.

«Si je vous dis que vous êtes un menteur et que votre deuxième version des faits avait été faite entre 8 h 30 a.m. et 9 h 20 a.m... Et si je vous dis que c'est Xavier Duval qui vous a monté contre Soodhun», a lancé Me Chetty à Vivek Pursun. Ce à quoi ce dernier a répondu par la négative.

Interrogé par l'avocat du bureau du DPP, Me Mehdi Manrakhan, le témoin explique qu'aucune entrée n'a été faite au CCID, étant donné que ceci était fermé le soir. Le procès se poursuit le 30 juillet.