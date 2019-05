Madagascar: Espace Dera - Njakatiana et Arison Vonjy rendent hommage à James Ingram

L'un est un crooner de premier ordre tandis que l'autre surfe entre les vagues du funk et du jazz.

Mais à eux deux, Njakatiana et Arison Vonjy gâteront les oreilles les plus fines le temps d'un cabaret. Vendredi, les deux chanteurs retrouveront les inconditionnels à l'Espace Dera Tsiadana. Mais cette fois, ce sont leurs admirations en commun pour le légendaire James Ingram qui les réuniront sur la scène. En tout cas, la première partie sera entièrement consacrée aux meilleurs compositions de cette grande figure du R'n'B américain des années 80. Evidemment, le répertoire se fera avec les « Baby come to me », « Yah Mo B There » et les « I believe, I can fly ». Mort en janvier, James Ingram a laissé derrière lui un gros héritage musical inspirant même les plus grands noms de la chanson un peu partout dans le monde.

En seconde partie, place aux tubes et aux incontournables de leurs titres respectifs. Un mélange de variété, du groove et du funk dont ils raffolent tous les deux. Car oui, même si Njakatiana est plus connu pour ses chansons d'amour typique de la variété malgache, il s'avère être également un amateur de funk invétéré, tout comme Arison Vonjy qui entame actuellement son « gasyTsara tour ». Pour parfaire le rendez-vous, la nuit sera ponctuée d'une partie de disco des années 80 et 90. A rappeler que Njakatiana vient de terminer son tour d'Europe et ce cabaret est l'unique rendez-vous avec les Tananariviens avant de mettre le cap sur Canada et les Etats-Unis.