Madagascar: Sécurité et gardiennage - « IAS Madagascar » innove

Une nouvelle société spécialisée dans la sécurité et le gardiennage vient de voir le jour à Madagascar.

Il s'agit de « IAS Sécurité Mada » qui s'ouvrira au public demain au Pavé à Antaninarenina. Cette nouvelle société de sécurité et de gardiennage a sa particularité par rapport à celles qui existent déjà dans le pays. Elle opère dans la Sécurité Incendie. « IAS Sécurité est constituée d'une équipe de professionnels du métier de la Sécurité des biens et des personnes. Elle répond à l'ensemble des besoins de protection, avec le souci permanent de la qualité de ses prestations. », explique son directeur Jenner Razafindrazaka. Avant de préciser: « Nous proposons des prestations adaptées à tous les types de site, aussi bien pour le compte des particuliers qu'aux professionnels. Nos agents bénéficient d'une formation particulière en matière de sécurité-sûreté et de première intervention en secourisme. »

Domaines de compétence. Outre la sécurité incendie, « IAS Sécurité » intervient dans d'autres domaines dont la prévention et le gardiennage, l'accueil et l'hôtesse de sécurité, la ronde de sécurité-sûreté, les événementiels et la lutte contre la démarque. Ses champs d'intervention sont les locaux administratifs et industriels, les centres commerciaux, les habitations, les parkings et les chantiers. « Nos défis et nos principales préoccupations consistent à sécuriser nos clients et préserver leurs patrimoines, apporter des solutions cohérentes et efficaces aux impératifs de la sécurité-sûreté et de promouvoir l'excellence et le professionnalisme. Pour y parvenir, nous assurons l'accompagnement personnalisé de nos agents afin d'améliorer leur connaissance technique et maintenir un sens aigu de responsabilité. Nous mettons aussi en place et sous contrôle de nos clients une traçabilité matérielle du déroulement de nos prestations. Par ailleurs, nous menons une démarche de proximité auprès de nos clients en leur accordant un interlocuteur privilégié. », souligne Jenner Razafindrazaka.