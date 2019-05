Madagascar: INSTAT - Les comptes nationaux et l'IPC révisés

Désormais, l'économie nationale pourra disposer de statistiques fiables et mieux conformes à la réalité.

L'Institut National de la Statistique procède en effet à la révision des comptes nationaux et l'indice des prix à la consommation (IPC), dont l'atelier de lancement a eu lieu hier, au Carlton. En ce qui concerne tout d'abord les comptes nationaux, l'année de base est désormais fixée à 2007, au lieu de 1984. Ce qui donne des statistiques plus conformes aux réalités économiques actuelles ainsi qu'aux standards internationaux. L'objectif principal de la révision des comptes nationaux est de mieux présenter l'état de l'économie malgache, car ces comptes actualisés permettent de disposer d'une image plus récente de l'économie. Bref, les statistiques révisées permettent une meilleure lecture de la réalité économique, à travers des indicateurs fiables et mis à jour. Et sur lesquels les autorités se basent pour prendre les décisions de politiques économiques.

En ce qui concerne le nouvel indice des prix à la consommation, son année de base passe à 2016, contre l'année 2000 auparavant. Là également, l'idée est de mettre l'IPC en conformité avec les concepts et les standards internationaux. L'objectif du nouvel IPC est ainsi de doter les décideurs de tous niveaux, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, les journalistes, les chercheurs... d'un outil de mesure de l'économie nationale à jour, fiable et respectant les normes et standards internationaux. Nous en reparlerons.