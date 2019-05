Madagascar: « Croix Rouge Malagasy » - Retour progressif de la confiance des partenaires

La célébration de la journée internationale de la Croix Rouge a vu la présence de Léa Ntsay, épouse du Premier ministre et représentant la Première dame Mialy Rajoelina.

« Nous allons surtout nous focaliser sur l'avenir et les actions de développement. Nous allons tourner les pages du passé« . Ce sont là les propos d'Alice Ralisoa, présidente nationale de la « Croix Rouge Malagasy » (CRM) lors de la célébration de la journée internationale de la Croix Rouge au jardin d'Antaninarenina, hier. Un évènement durant lequel, la présidente de la société nationale a avancé en quelques mots les grandes lignes de la nouvelle gouvernance. « La transparence et la bonne gouvernance sont les maîtres mots de la nouvelle équipe. Un principe qui est appliqué à tous les niveaux de la société nationale » a noté Alice Ralisoa. Une nouvelle manière de mener les choses, ce qui aurait déjà eu les premiers résultats si l'on se base sur les dires de notre interlocuteur. « La confiance des partenaires revient de plus en plus » a-t-elle lancé avec fierté. La célébration a également été l'occasion pour la présidente de la CRM de faire savoir que des projets initiés dans les régions Sud-Est et Nord-Est sont actuellement en phase de clôture.

600 familles vulnérables de la Capitale ont bénéficié de vivres durant la journée d'hier. « Un resto du cœur a été spécialement organisé ce jour (hier) pour aider les plus démunis à avoir quelque chose à se mettre sous la dent » a expliqué Alice Ralisoa. Interrogée sur la pérennité de l'action, la présidente de la CRM de noter « la Croix Rouge Malagasy projette prochainement de mettre en œuvre un projet devant aider les familles vulnérables« . Affirmant la volonté de la nouvelle équipe de servir et non de se servir, la présidente de la CRM a mis l'accent sur la « transparence et la bonne gouvernance« .