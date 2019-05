Madagascar: Musique urbaine - « Fianakaviana Isoka », X-Crew n'apporte que du lourd !

X-crew, 22 ans déjà!

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! 20 ans après son premier album « 102 kara », X-Crew sort « Fianakaviana Isoka ». La nouvelle a été chaleureusement accueillie par les fans.

Après la sortie du nouvel album Fianakaviana Isoka, le 30 avril dernier, X-Crew livrera un concert au festival Zaza raptaiza le samedi le 15 juin prochain à l'Alliance française de Tananarive Andavamamba à 18 heures. Cet évènement, organisé par « Kolotsaina Mainty » et « Génération Hip Hop », est une occasion pour les hommes de Psykopasy de faire la promotion de leur nouvelle jaquette.

Vêtu en « hardcore ». X-Crew n'a jamais tourné sa veste. Le groupe reste fidèle à sa conviction. « Mbola hardcore ! » ou « toujours hardcore! » Tel est le slogan choisi par ce groupe de rap d'Atsimondrano. Le rap « hardcore » un style de rap se caractérisant par la dimension politique des paroles traitant de thématiques sociétales, reflétant un engagement et une volonté d'émancipation collective. Il s'agit d'une pratique musicale consciente, politisée et engagée, exprimant une vision du monde qui dénonce en particulier les inégalités.

Si certains rappeurs lancent un message plus mercantile, X-crew n'est pas de cet avis. Selon Sool, « amasser beaucoup d'argent ne veut pas dire réussir sa vie». « La célébrité est éphémère ! ». Le groupe a su se faire discret, sans jamais créer un buzz ni devenir une évidence auprès du grand public. Les seize membres : Sool, Psykopasy, Pika, Stoko, Adley, Razo, Rabe, Gothl, Boska, Tasinapisy, Yaroun, Bonhomme, Mardaz, Skail, Didax et Papa n'ont pas le même « flow » mais la même conception.

Encore plus assagi. X-Crew cultive depuis ses débuts des textes engagés. Leurs sujets se penchent surtout sur la précarité de la jeunesse, les écarts de richesse. « Fianakaviana Isoka » est aussi un conseil pour les jeunes malgaches. Les paroles de cet album ont un aspect éducatif. Ils incitent les « petits frères » à prendre le bon chemin. L'âge a fait son effet ! La majorité des membres de X-crew touche la quarantaine.

Hormis « Lavitra ny marina » qui révoque l'hypocrisie sociale et l'injustice, dans We have a dream, X-Crew incite les jeunes à réaliser leurs rêves car à cœur vaillant rien d'impossible. En outre, Fianakaviana Isoka parle non seulement du trajet qu'a traversé le groupe, mais il conseille aux jeunes à entreprendre.

Indépendant depuis sa création. Le groupe est un exemple pour la nouvelle génération du rap malgache. Dès le début de l'an 2000, le groupe a su toujours marcher seul. Du côté musical, Stoko, Psychopasy, Sanga sont les « beat-makers ». Quant à l'organisation, elle est confiée au « Label Mas Madagascar ». Cette maison produit également des jeunes rappeurs et a organisé de grands évènements comme HH Taranja Show, le « live » intégral de Raboussa, de Takodah sy Ngiah Be et autres célébrités.

Cette année, X- Crew effectuera une tournée. Le périple débutera lors des grandes vacances.