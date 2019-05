Congo-Kinshasa: Lomami - Gouverneur, Députés et Sénateurs nouvellement élus honorés à Kinshasa

Les germes de division n'ont point de place dans le chef des filles et fils de la jeune province de Lomami, en l'occurrence ceux vivant à Kinshasa, quels que soient le territoire et le secteur d'origine de chacun. L'unité demeure, nonobstant les appartenances politiques susceptibles d'être distinctes, l'une des caractéristiques de ces compatriotes du territoire national.

Objectif ? Conjuguer, tels les fils d'un même toit, les efforts pouvant permettre de relever d'innombrables défis qui étouffent le développement de la contrée. Tel est, à tout prendre, le sens qu'il faille donner à leurs retrouvailles, du mardi 7 mai dernier, à Kinshasa, autour du Notable charismatique du terroir Songye, le Professeur Adolphe Lumanu Mulenda Bwana Sefu, en communion avec son épouse, l'élue de la ville de Kabinda, l'Honorable Véro Lumanu. Le nouveau Gouverneur élu de la Lomami, Sylvain Lubamba, les Députés provinciaux et nationaux ainsi que les Sénateurs issus de derniers scrutins directs et indirects ont été, en un mot comme en mille, honorés à cette occasion.

Primauté à l'unité

Ils n'hésitent pas de se retrouver autour d'une même table, quand il le faut, bon gré malgré le lieu, à Kinshasa comme à Lubumbashi, à Kabinda-Muene-Ditu, Nganda-Jika, Luilu, Kamiji, Lubao et ailleurs. Ce, à l'instar jadis de leurs vaillants ancêtres, pour traiter des problèmes de leur province, la Lomami. Dans leur pluralité, les dignes filles et fils de la province de Lomami, c'est d'eux qu'il s'agit, ne jurent que par le désenclavement et le développement de leur province, telle que démembrée de l'Ex Kasaï-Oriental, à l'issue du découpage de 2015. C'est dans ce cadre que, le mardi 7 mai 2018, dans la capitale congolaise, sous la houlette du couple Lumanu, le Gouverneur nouvellement élu de cette province, le FCC Sylvain Lubamba Mayombo, les Députés nationaux et provinciaux, pour ne pas oublier les Sénateurs, ont été honorés par tous les ressortissants de Lomami. Question de revivre sans cesse leur unité historique et réitérer leur fermeté à regarder tous dans la même direction, pour l'intérêt supérieur de leur province.

Communion inédite

Venus de quatre coins de la ville-province de Kinshasa, pour répondre à l'invitation des Honorables Lumanu Mulenda Buana Sefu et Véro Lumanu, les Notables de la Lomami étaient véritablement heureux, mardi dernier, de sabler fraternellement du champagne depuis les élections généralisées du 30 décembre 2018, la sénatoriale de mars 2019 ainsi que le scrutin des Gouverneurs et vice-gouverneurs du 10 avril dernier. Dans la foulée, la présence du Haut représentant du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, le Notable de la Lomami, Kitenge Yesu était plus que remarquable autant que celle du candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tshiani Muadiamvita, de l'Ex Gouverneur du Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, les Députés nationaux Bukasa Ngoy Prosper, Kalimu Songo, Valdo Tshibangu et Cie. Sous l'animation musicale de groupes folkloriques Songye, Kanyok et autres, cette soirée modérée par Papy Milambo, digne fils du terroir songye, a été plus qu'un motif de joie pour les centaines des Notables Lomamiens présents à ce rendez-vous. Vive l'unité.