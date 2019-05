Congo-Kinshasa: Double évènement prévu les 10 et 11 mai - Serges Kusanika confirme le Congrès et le Meeting du M.DE.C

Le Mouvement Debout Congolais, M.DE.C, parti cher au Docteur Kanku Mukandi allié de l'UDPS, confirme bel et bien, par le biais de son Secrétaire général et Porte-parole chargé de l'implantation du parti en RD. Congo, M. Serges Kusanika, l'organisation d'un congrès en date du 10 mai 2019.

Ce rendez-vous décisif aura lieu, à l'en croire, dans la grande salle paroissiale de Notre Dame de Fatima à Gombe. De ce fait, le 11 mai courant, un méga meeting populaire sera tenu à l'espace Bikapi à la Foire Internationale de Kinshasa, FIKIN. Au cours d'un entretien avec les fins limiers de votre quotidien hier, mercredi 8 mai 2019, le Secrétaire général du parti, M. Serges Kusanika, n'a pas hésité de donner les amples précisions, sinon la lumière essentielle sur la tenue de ce double évènement du parti.

En effet, le Mouvement Debout Congolais, M.DE.C, organise bel et bien les deux évènements potentiellement politiques pour ce week-end. D'abord son tout premier Congrès Extraordinaire qui se tiendra le 10 mai 2019 dans la grande salle paroissiale de Notre Dame de Fatima, à Gombe à 10h00, afin de structurer le parti par l'élection d'un nouveau bureau, déterminer les nouvelles orientations en rapport avec l'Etat chaotique de la Nation, en vue d'en sortir éventuellement des pistes de réflexion et des résolutions pertinentes. La participation à ce grand évènement est conditionnée par une invitation pour ceux qui ne sont pas membres. En revanche, les invités d'honneur ont déjà reçu la leur, tel est le cas du Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, leurs alliés de l'UDPS dont l'Honorable Jean-Marc Kabund-A-Kabund, Augustin Kabuya, Jacquemain Shabani. Les représentants des corps académiques des Universités comme UNIKIN, ISTA, UPN ainsi que les cordons des étudiants. Ces derniers, soutient-on dans le chef des organisateurs, vont assister comme observateurs afin de constater le bon déroulement de l'activité et la bonne organisation sur fonds propres, maigres soient-ils, du parti.

Grand rendez-vous

Ce congrès connaîtra aussi la participation massive des délégués de l'intérieur du pays comme des chefs coutumiers et autres ainsi que ceux de l'extérieur dont le Professeur Luko des Etats-Unis qui est le Directeur de Cabinet du Président Jean-Pierre Kanku, l'ingénieur industriel Kadiata Gitenge, M. Tabala Nickel de la République Française, M. Mabengi Léon de Londres, Mr. Chiko Mwamba, M. Kalonda Bobo Bongo de l'Allemagne, pour ne pas oublier tous les membres effectifs du parti munis d'une carte des membres confirmant leur régularité avec l'administration du parti. Eu égard à ces rendez-vous successifs, les organisateurs se félicitent du fait qu'en dépit de sa jeunesse, le parti se distingue parmi tant d'autres, de par sa façon de faire rêver agréablement l'opinion nationale et internationale. Les dispositifs publicitaires ont déjà été prises, la publicité est faite au moyen des banderoles... ; les protocoles et la sécurité sont mis sur pied.

Ensuite, le Secrétaire général du parti lance un appel vibrant à la population pour prendre part au méga meeting populaire prévu pour le 11 mai à l'espace Bikapi, à la 1ère porte de la FIKIN à 11h00. M. Serges Kusanika demande ainsi à la population de venir découvrir l'Homme de l'ajustement, le D. Jean-Pierre Kanku qui a connu une arrestation le 4 février 2013, à la prison de Ndolo et a été innocenté en mai 2016. La présence de toute la jeunesse Congolaise est vivement souhaitée car l'Homme de l'ajustement le Dr. Jean-Pierre Kanku a fait de la jeunesse sa préoccupation la plus capitale.