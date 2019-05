Congo-Kinshasa: Nicot Omeonga Onyembe exhorte les Députés à un management parlementaire d'excellence

Le professeur Isidore Ndaywel a procédé, le mercredi 8 mai, au Centre Wallonie Bruxelles, au baptême du livre de Nicot Onyembe intitulé « Le Vade-mecum du Député national dans une démocratie pluraliste ».

L'auteur de cet ouvrage veut contribuer à l'émergence d'une nouvelle race des parlementaires qui doivent être performants au quotidien afin de faire face de manière adéquate aux défis et enjeux de l'heure. En même temps, il porte un regard réaliste et encourageant sur l'influence d'une gouvernance responsable.

La présentation de ce livre a été faite devant plusieurs personnalités politiques notamment, le président de l'ECIDE, Martin Fayulu Madidi, les membres ainsi que quelques députés nationaux dont Jacques Djoli. D'entrée de jeu, Nicot Omeonga Onyembe a expliqué avoir accompli la vie parlementaire des députés nationaux congolais puisqu'il était, lors de la législature passée, assistant parlementaire de Fayulu Madidi. Lors de son passage à la Chambre basse du Parlement, il a pu noter avec regret certains actes dépravateurs notamment, le monnayage, par les élus de l'opposition, des motions auprès de ministres ou mandataires visés. Il a, par la suite, qualifié les députés de la majorité de cette législature de "moutons de panurges" qui, selon lui, suivaient la consigne de leur autorité morale, au détriment du peuple qui les a élus.

Visiblement, l'auteur, en tant que chercheur indépendant avec un bon nombre d'ouvrages à son actif, s'est évertué à la publication de ce vade-mecum en vue de concourir à un Parlement digne de ce nom et aussi à l'avancement des institutions du pays. Véritablement, l'ouvrage "vade-mecum du député national dans une démocratie pluraliste" présente un tableau de bord pour comprendre avec profondeur et hauteur la praxis parlementaire et la gouvernance de la Chambre basse, le contre-pouvoir de l'exécutif dans un régime parlementaire rationalisé. Et donc, puisque le législateur est averti au travers cet ouvrage, il est dès lors important pour lui de connaître tous les indicateurs qui lui permettront d'intégrer le management parlementaire d'excellence au service du pays. A en croire Nicot Onyembe, l'heure a sonné pour éradiquer la tare congénitale d'un parlement caractérisé par un laxisme dans sa mission régalienne de contrôle. « Par cet ouvrage, nous osons, autant que faire se peut, contribuer à l'émergence d'une nouvelle race des parlementaires performants au quotidien pour faire face aux défis et enjeux de l'heure », a-t-il dit.

Biographie de l'auteur

Nicot Omeonga Onyembe est marié et père d'un garçon. Il est Docteur en Economie et Enseignant dans plusieurs Universités. Il est Techno-politique, assistant parlementaire lors de la deuxième législature de la troisième République de la RD. Congo et chercheur indépendant avec un bon nombre d'ouvrages distribués à travers le monde. Expert en Finances et Intelligence économique, Management situationnel, Leadership et Gouvernance performante.