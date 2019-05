Afrique: 4ème Sommet de la CAE sur La budgétisation de l'agriculture - 2019

communiqué de presse

Thème: «Promouvoir un processus de budgétisation agricole de la CAE inclusif et centré sur les agriculteurs: vers la réalisation des objectifs de la déclaration de Malabo»

10 mai 2019

Arusha (Tanzanie)

Avec le soutien de TrustAfrica, Oxfam Novib, ActionAid et d’autres partenaires, les petits exploitants agricoles et les organisations de la société civile de la région d’Afrique de l'Est organisent, le vendredi 10 mai 2019 à Arusha (Tanzanie), le 4ème Sommet de la CAE sur La budgétisation de l'agriculture.

Le Sommet sur la budgétisation de l’agriculture a pour objectif de catalyser la participation et l’inclusion dans le financement public et l’élaboration de politiques en faveur de l’agriculture dans la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), et de renforcer la responsabilité mutuelle au profit des petits exploitants, dont les femmes, de la région d’Afrique de l’Est.

En marge du Sommet, une réunion de consultation préalable, prévue le jeudi 9 mai 2019, réunira tous les délégués invités des six États partenaires de la CAE.

Après une série de dialogues d’engagement et de plaidoyer politiques des petits exploitants et des OSC, avec le soutien de TrustAfrica et d'autres acteurs du développement, le sommet sur la budgétisation de l'agriculture de la CAE a été institutionnalisé et est devenu, lors de la législature tenue le 20 octobre 2016 à Zanzibar (Tanzanie), le cadre de dialogue annuel entre agriculteurs, acteurs non étatiques, gouvernements, le Comité parlementaire sur l'agriculture, et les composantes Agriculture, Tourisme et Ressources Naturelles de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA).

En juin 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté la Vision «Afrique 2025» pour l'agriculture, mise en œuvre dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA). Ce programme est un moyen d’implémentation et de réalisation du premier plan décennal de mise en œuvre du Programme d'action de l'Afrique 2063. Les engagements de ce programme se déclinent en sept domaines d'exécution thématiques, notamment: le renforcement des investissements dans l'agriculture; la fin de la faim en Afrique d'ici 2025; la réduction de moitié de la pauvreté d'ici 2025 grâce à une croissance et une transformation agricoles inclusives; la stimulation du commerce intra-africain de produits de base et de services agricoles; l’amélioration de la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production à la variabilité climatique et aux autres risques connexes, et; le renforcement de la responsabilité mutuelle entre actions et résultats.

C’est à sa législature du 20 octobre 2016, à son siège à Zanzibar (Tanzanie) que l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA) a adopté la résolution la plus ferme sur la Déclaration de Malabo, appelant les États partenaires de la CAE à rapidement mettre en œuvre la Déclaration de Malabo et à la constitution du Conseil consultatif régional sur l’harmonisation des cadres et politiques agricoles régionales; et les gouvernements nationaux à la mise en place de plateformes de responsabilité mutuelle pour une réactivité gouvernementale accrue; et à la prise de mesures de respect des résolutions adoptées par EALA sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique.

En précurseur, le troisième Sommet de la CAE sur la budgétisation et de l'agriculture s'est tenu à Nairobi (Kenya) en mai 2018 sur le thème «Promouvoir un processus budgétaire de la CAE inclusif et centré sur les personnes: incitations à des investissements publics et privés judicieux dans l'agriculture». Le Sommet a réaffirmé l'engagement de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est (EALA) à travailler avec les parlements nationaux et à œuvrer à la concrétisation de la Déclaration de Malabo dans les pays de la CAE, à rechercher des moyens de financer le sommet de la CAE sur la budgétisation de l'agriculture, et à emmener la Commission sur l’alimentation, l’agriculture et l’environnement à prendre en charge les questions liées à l'agriculture et à l'environnement.