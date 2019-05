Algérie: Accidents de la route - Appel aux conducteurs longue-distance d'éviter la fatigue

Alger — Le chargé de communication à la sécurité publique de la wilaya d'Alger, le lieutenant de police, Mehdi Hebbab a appelé, mercredi à Alger, les conducteurs longue-distance, particulièrement les conducteurs d'autobus et de taxis, à marquer des arrêts pour éviter la fatigue et assurer la sécurité des voyageurs.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement d'une campagne de sensibilisation aux usagers de la route à la station du Carroubier, le Lieutenant Hebbab a appelé les conducteurs de véhicules et d'autobus à faire preuve de vigilance et de prudence pendant la conduite et marquer des arrêts aux moments de fatigue pour éviter les accidents de la route, particulièrement durant le mois sacré de ramadhan".

Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de "la campagne nationale de prévention contre les accidents de la route arrêtée par la DGSN à l'occasion du mois sacré de Ramadhan et qui a pour objectif de sensibiliser les conducteurs de taxis et d'autobus interwilaya quant à la nécessité de marquer des arrêts pour éviter les accidents de la route pouvant engendrer des pertes humaines et matérielles considérables".

Dans ce cadre, le responsable a recommandé aux conducteurs de véhicules et d'autobus "d'éviter la fatigue qui influe sur la conduite", appelant ces derniers à "marquer des arrêts pour éviter les accidents de la route".