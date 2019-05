Algérie: Ouargla - Relative stabilité des prix des fruits et légumes aux premiers jours du Ramadhan

Ouargla — Les prix des fruits et légumes étalés au niveau des marchés et locaux commerciaux ont connu une relative stabilité durant les premiers jours du Ramadhan, a-t-on constaté.

La mercuriale est restée ainsi relativement stable, même si une légère hausse de prix est constatée sur certains produits, dont la tomate proposée à 110 DA le kg et la courgette entre 90 DA et 100 DA/kg.

Les brigades de contrôle ont, lors d'inspections ayant ciblé les deux derniers jours 300 commerces au niveau de la wilaya d'Ouargla, relevé que "90% des commerçants inspectés se sont conformés aux instructions du Ministère du commerce portant plafonnement des prix des denrées alimentaires de large consommation, dans le but de préserver le pouvoir d'achat du citoyen", ont signalé les responsables du secteur du commerce.

Menée par des brigades permanentes, l'opération de contrôle ayant ciblé les locaux commerciaux au niveau des 29 marchés de vente de fruits et légumes, dont 124 espaces commerciaux temporaires, ouverts à l'occasion du mois de Ramadhan, ont fait état d'une disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables, a affirmé le directeur du secteur, Layachi Amrouni.

Certains produits, par contre, très prisés durant ce mois, ont été fixés à des prix jugées élevés par rapport aux petites et moyennes bourses, dont le raisin sec qui est exposé à 1.400 DA le kg, les abricots secs cédés à 1.200 DA le kg, alors que les prunes sèches sont vendues à un plafond de 900 DA le Kg, a-t-il ajouté.

Selon les mêmes services, 10% des commerçants visités ne se sont pas conformés aux instructions du ministère du commerce, et ont été rappelés à l'ordre par des avis les enjoignant de veiller à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen durant ce mois sacré.

L'opération de contrôle des contrevenants sera sanctionnée par des procès-verbaux (PV) avec obligation d'affichage des prix.

Selon le même responsable de la direction du commerce, les opérations de contrôle et d'inspection se poursuivront tout au long du mois de Ramadhan pour s'assurer du respect de l'instruction portant plafonnement des prix des produits de large consommation et l'encouragement des citoyens à dénoncer tout dépassement dans le but de lutter contre la spéculation.

Se voulant rassurant sur la large satisfaction de la demande en produits alimentaires, à la faveur d'une disponibilité suffisante, aussi bien des locaux commerciaux que des points d'approvisionnement, M. Amrouni a fait état de la mobilisation par la direction du Commerce de 144 agents structurés en 72 brigades de contrôle des activités commerciales, dont 66 unités de contrôle de la qualité et de la répression de fraudes et 78 autres chargées de contrôle de la concurrence et des enquêtes économiques, pour couvrir les marchés de proximité et les espaces commerciaux ouverts à travers la wilaya.

Ces brigades, dotées des moyens nécessaires pour leurs missions, sont appelées à protéger le pouvoir d'achat du citoyen, contrôler l'affichage des prix, et à contrôler les produits périssables notamment.

Quatre brigades ont également été mobilisées au niveau des barrages routiers pour contrôler les camions de transports des produits alimentaires, dont les conditions de transport, le registre du commerce et la facturation, selon le même responsable de la direction du commerce.