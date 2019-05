Nigeria: John Obi Mikel - A 15 ans, il a refusé

Très bon joueur lorsqu'il était encore petit, John Obi Mikel attisait la convoitise de beaucoup d'agents de joueurs qui ont décelé en lui un futur grand footballeur.

Dans une interview accordée au quotidien britannique Sun Sport, le milieu de terrain des Super Eagles se souvient du joueur où il a reçu une offre folle pour devenir le protégé d'un agent de joueur. Une offre qu'il n'avait pas acceptée en dépit du montant très élevé à l'époque.

« J'avais des agents qui me promettaient tout. On m'a approché à l'hôtel avec une mallette pleine d'argent. Je ne me souviens pas du club qu'il a prétendu représenter mais je me souviens du porte-documents. Il était bourré de 70 000 $ et il m'a proposé de signer un contrat avant d'ajouter: "signez ici et vous en aurez beaucoup plus" », a confié Mikel Obi.

« J'ai été tenté. Je n'avais jamais vu autant d'argent mais j'ai dit au secrétaire de la Fédération Nigériane de Football qui s'occupait de moi. Il m'a dit d'ignorer cet agent mais m'a promis que je rejoindrai le meilleur club », a ajouté le Nigerian, devenu plus tard un grand football professionnel et ayant fait la plus grande partie de sa carrière à Chelsea.