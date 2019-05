Algérie: 8 Mai 1945 - Baptisation de nombre d'établissements de l'ANP de noms de chouhada de la Révolution

Alger — Plusieurs établissements de l'Armée nationale populaire (ANP) de la I, II, IV et VI régions militaires (RM) ont été baptisées, mercredi, des noms de chouhada de la Révolution de libération, à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 08 mai 1945, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Ghali Belkecir a présidé la cérémonie de baptisation de l'Etablissement central de soutien au matériel de la GN d'El-Harrach du nom de Chahid Chetouh Abderrahmane, en présence d'officiers, de cadres du Commandement de la GN et de la famille du Chahid, qui a été honorée à cette occasion, précise le communiqué.

Ainsi, le nom du chahid Sidi Yakhlef Mohamed a été donné au Bataillon 91 de la police militaire relevant de la RM I, lors d'une cérémonie présidée par le général-major Ali Sidane, chef de cette Région en présence d'officiers et de cadres, de moudjahidine, de compagnons d'armes et de la famille du Chahid, à qui ont été remis des cadeaux symboliques.

Pour sa part, le Centre du service national de Ouargla (RM IV) a été baptisé du nom du chahid Ghebaichi Bachir lors d'une cérémonie présidée par le général-major Alaimia Hassen, chef de la région, en présence d'officiers et cadres de la région et des autorités locales de la wilaya de Ouargla, en sus d'un nombre de moudjahidine et compagnons d'arme du chahid.

La famille de Ghebaichi Bachir a également été honorée lors de cette cérémonie.

Lors d'une cérémonie présidée par le chef du deuxième Commandement régional de la GN à Oran, le colonel Triki Mohamed, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mascara (RM II) a été baptisée du nom du chahid Habouche Abdelkader. A la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à la famille Habouche, en présence de nombre d'officiers, de cadres, d'autorités de wilayas et de moudjahidine.

Dans la VI région militaire, et conformément à la décision du Haut commandement de l'ANP, le Groupement régional des travaux d'infrastructures a été baptisé du nom du chahid Ahmed Hachemi, et l'Etablissement de maintenance et de rénovation du matériel du nom de Nouari Miloud, lors de deux cérémonies présidées par le général-major Adjroud Mohamed, chef de région, en présence de cadres, de moudjahidine et de compagnons d'armes des deux chahids. Un hommage a été rendu, à cette occasion, aux familles des chahids.