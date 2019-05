Angola: La ministre de l'Industrie demande un plus grand engagement des hommes d'affaires

Luanda — La ministre de l'Industrie, Bernarda Martins, a appelé mercredi les hommes d'affaires et autres agents des secteurs économique et industriel à s'engager davantage dans la production de biens destinés à réduire la dépendance au pétrole à moyen terme.

La gouvernante, qui parlait lors de l'ouverture de la foire alimentaire 2019 sous le slogan "Plus d'industrie, plus d'emplois et plus d'Angola", a fait savoir que le contexte politique, économique et social du pays avait été considérablement modifié par la chute du prix du pétrole, d'où la nécessité de travailler pour la production non pétrolière.

Dans ce cadre, selon la ministre, plusieurs mesures de politique macroéconomique ont été prises, dans un contexte d'urgence afin de minimiser la crise qui sévit dans le pays, comme dans le cas du Prodesi I, dans lequel il est clairement exposé de manière quantifiée ce que l'Exécutif attend la production nationale.

"Dans ce nouveau contexte, qui exige le plus grand engagement de tous, notamment des gouvernants, des hommes d'affaires et de la population en général, pour surmonter cette crise et, dans ce scénario, le ministère de l'Industrie a jugé utile de lancer une nouvelle initiative aux côtés de 'Expoindustria, traduite par dans les foires thématiques, couvrant des secteurs connexes ", a-t-elle expliqué.

Avec cela, a ajouté la responsable, le secteur vise à promouvoir une meilleure connaissance interpersonnelle du même commerce, à stimuler la coopération entre ces entrepreneurs, à connaître les meilleures pratiques de la branche d'activité existant en Angola et à promouvoir les entreprises communes.