Angola: Le secrétaire d'État décourage le traitement traditionnel

Saurimo — Le secrétaire d'État à la Santé publique, José da Cunha, a averti mercredi à Saurimo, Lunda Sul, les parents et gardiens d'enfants d'éviter de guérir la rougeole par la médecine traditionnelle, pour ne pas aggraver le cadre clinique des enfants.

L'épidémie de rougeole, qui a tué 46 personnes depuis mars sur un univers de 1 900 cas diagnostiqués, a obligé l'Exécutif à envoyer 25 000 doses de vaccin et 36 professionnels de la santé à la municipalité de Saurimo, notamment des médecins, des infirmieèrs et des techniciens de laboratoire et d'ophtalmologie.

Selon le responsable qui s'adressait à la presse sur le point de situation de la maladie, de nombreux cas de décès sont dus à la négligence de membres de la famille qui optent pour un traitement traditionnel par rapport à un traitement conventionnel.

Malheureusement, a-t-il dit, ils ne recourent aux hôpitaux que lorsque l'état clinique empire, tardivement.

Afin de contrôler la situation, les campagnes de prévention de la maladie et de promotion de la santé dans les communautés ont été intensifiées afin de décourager ces pratiques et d'autres visant à lutter contre la progression de la rougeole.

José da Cunha a déclaré qu'actuellement, 30 équipes de vaccination travaillent, ayant déjà administré 14 000 doses de vaccin, appelant la population à rejoindre les postes de vaccination situés dans les unités de santé.

Il a ajouté que, compte tenu de l'augmentation du nombre de cas et du renforcement de l'équipe médicale, est en étude la possibilité de créer une section à l'hôpital général ou dans un centre de santé réunissant les conditions d'hospitalisation des patients atteints de rougeole.

La rougeole est une maladie très contagieuse causée par le measles morbillivirus.

Les premiers signes et symptômes incluent généralement de la fièvre, souvent plus de 40 ° C, une toux, un nez qui coule et des yeux gonflés.