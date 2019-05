Angola: Destitution du Conseil d'administration de la Sonangol

Luanda — Le Conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures d'Angola (Sonangol) a été démis mercredi de ses fonctions par le Président de la République, João Lourenço.

Outre Carlos Saturnino, le patron de la Sonangol, le chef de l'Etat a également limogé les administrateurs exécutifs de cette entreprise publique, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, Luís Ferreira do Nascimento José Maria, Carlos Eduardo Ferraz de Carvalho Pinto, Rosário Fernando Isaac, Baltazar Agostinho Gonçalves Miguel et Alice Marisa Leão Sopas Pinto da Cruz.

Dans un communiqué, la Maison civile du Président de la République indique que sont également démis de leurs postes d'administrateurs non exécutifs de la Sonangol, José Gime, André Lelo, Lopo Fortunato Ferreira do Nscimento et Marcolino José Carlos Moco.

Par ailleurs, dans un autre décret, le Chef de l'Etat a placé à la tête du Conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins.

Font également partie du nouveau Conseil d'administration de la Compagnie pétrolière angolaise, en qualité d'administrateurs exécutifs, António de Sousa Fernando, Baltazar Agostinho Gonçalves Miguel, Jorge Barros Vinhas, Josina Marília Ngongo Mendes Baião, Luís Ferreira do Nascimento José Maria et Osvaldo Salvador de Lemos Macaia.

Enfin, aux postes d'administrateurs non exécutifs de la Sonangol, le Président de la République a nommé André Lelo, José Gime, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento et Marcolino José Carlos Moco.