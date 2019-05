Sénégal: Sédhiou - Les élèves desertent les classes

Il faut désormais loger la campagne de collecte de la noix de cajou comme motif de l'absence ou de décrochage des élèves dans la région de Sédhiou. Les sensibilisations de l'administration scolaire n'ont pas eu une oreille attentive de la part des parents qui privilégient l'activité que la présence des enfants dans les écoles.

Alors que le Sénégal met les bouchées doubles pour atteindre un taux brut de scolarisation (Tbs) jusqu'ici estimé à 87,30% en 2017, la scolarisation massive des enfants se heurte à des facteurs socio-économiques. En effet, à Sédhiou dans le département de Goudomp, la collecte des noix de cajou fait déserter les salles de classe. Pendant cette période, les élèves s'adonnent à cette activité génératrice de revenu (Agr), quittant ainsi l'espace scolaire.

Ismaïla Sonko, principal du collège d'enseignement moyen de Goudomp, dit constater, avec amertume, l'absence massive des élèves à cause de la recherche des noix de cajou. Selon lui, « le constat est général et sans ambages ; à partir du mois d'avril nous constatons beaucoup d'absence d'élèves qui vont chercher des noix. Il y'a beaucoup de plantations d'anacardier depuis les abords du collège jusqu'à la frontière avec la Guinée Bissau».

Les parents aphones

Le principal du collège d'enseignement moyen de Goudomp interpelle les parents sans obtenir une réponse claire sur l'absence des élèves. «Quand nous interpellons les parents, ils ne nous disent rien de clair et le plus souvent, ils soutiennent que les enfants sont malades. Et quand nous les convoquons aussi, ils ne sont pas prompts à se présenter», explique-t-il. Le principal de collège Ismaïla Sonko de poursuivre accusant les parents, de «complicité avec leurs enfants, qu'ils utilisent pour se faire une santé financière». «Dans les coulisses, ils invoquent des motifs de pauvreté et que les noix collectées et vendues génèrent des revenus pour le foyer. Et à peu près 10% des élèves se livrent à cette collecte à des degrés divers», précise-t-il.

Noix d'acajou : financement de la migration irrégulière

En service à Mangaroungou, localité située dans le Goudoump, Ismaïla Sonko explique que «les élèves se livraient aussi à cette collecte de noix. Une fois vendues, les recettes servent à financer le voyage pour l'Europe par des pirogues». De son côté, Mme Edwige Sambou, principal du collège d'enseignement moyen Goudomp 2 confirme qu'«au moins 15% de nos élèves sèchent les cours pour aller à la collecte des noix de cajou. Le constat est plus marquant dans les après-midi. C'est pourquoi, cette année nous avons mis l'accent sur les matinées pour avoir le plus d'élèves possible car entre deux maux il faut choisir le moindre. Les plantations se trouvent dans les environs du collège, dans les villages de Akentou Bindaba et Kananpar », déclare-t-elle.

Et de préciser que «les parents invoquent une maladie des élèves mais jamais en cette période de récolte de noix de cajou les élèves supposés malades ne viennent chercher les cahiers de consultation pour se rendre dans les structures de santé. C'est une manière de trouver des ressources de subsistance pour la famille généralement pauvre», a encore indiqué Mme le principal du CEM Goudomp 2.

Augustin N'decky, surveillant général CEM Goudomp 2, confirme les propos de son principal et explique que «les enfants vont dans les plantations et surtout les samedis. C'est une situation assez préoccupante de chez nous et dans toutes les localités du Balantacounda».

En début d'année académique, Ismaïla Sonko, principal du CEM Goudomp 1, a organisé des réunions pour sensibiliser les parents afin de les inciter à encourager leurs enfants à respecter le quantum horaire. «La sensibilisation reste vaine», regrette le principal.

L'adjoint au président de l'association des parents d'élève du CEM Goudomp 2, Prosper Kanfom, reconnait cette prévalence d'abandon des cours et déclare que leur structure «a plusieurs fois tenté de résoudre l'équation de concert avec les élèves, en vain». «A l'occasion des activités scolaires du gouvernement scolaire, nous sensibilisons les élèves mais c'est un phénomène ancré dans les pratiques comme par effet de mode » dit-il en désespoir de cause. La gangrène a fini de gagner toutes les collectivités territoriales du département de Goudomp frontalier à la Guinée Bissau.