Soudan: Le comité politique du CMT rencontre les partis et les forces politiques

Khartoum — Le Comité Politique du Conseil Militaire de Transition (CMT) a rencontré Mercredi les Partis et les Forces Politiques, les Entités, les Mouvements et les Individus et a examiné avec eux les résultats des négociations avec les Forces pour la Liberté et le Changement.

Le Comité Politique du CMT a annoncé qu'il se réunirait dans les prochaines heures avec les Forces de Liberté et de Changement pour mener des discussions en vue de parvenir à un Accord Politique et Social Permettant de surmonter les crises et ouvrant la voie à la mise en place d'un Système Démocratique menant à des Elections Libres et Equitables.

D'ailleurs, le Gén. Issa a fait un exposé sur les visions pertinentes pour les arrangements de la période de transition, indiquant que ces forces avaient fourni 177 visions des arrangements pour la période de transition.

Le Gén. Yasser Al-Atta, membre du CMT, a déclaré que le CMT avait reçu 177 idées fondées sur le Patriotisme et la Sincérité concernant les arrangements pour la période intérimaire et la réalisation d'un avenir prometteur pour le pays.

Il a souligné l'importance de la Communication avec toutes les Composantes Politiques pour parvenir à une Solution, décrivant les Différences de points de vue comme étant minimes et pouvant être dépassées par peu de Patience et de Patriotisme.